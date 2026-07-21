CINIGIANO – Dopo il successo della serata inaugurale di Scansano, Dilettando con Avis, la trasmissione televisiva ideata e condotta da Carlo Sestini, domani, 22 luglio, approda a Cinigiano per la seconda tappa della ventitreesima edizione. È un gradito ritorno dopo alcuni anni di assenza, reso possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Cinigiano, del sindaco Luciano Monaci e all’impegno della consigliera Rachele Tarsi, che ha curato l’organizzazione dell’evento.

La serata, che prenderà il via alle ore 21 in piazzale Capitano Bruchi, confermerà la formula che da oltre vent’anni caratterizza Dilettando, ossia spettacolo, talento e promozione della cultura della donazione del sangue e del plasma. Un progetto sostenuto anche quest’anno dal prezioso contributo della Fondazione CR Firenze.

Per questa tappa non sarà presente la spalla Paco Perillo, ma ad affiancare Carlo Sestini sul palco ci saranno le vallette Sara Buccolieri e Vanessa Guadagno, mentre ospite della serata sarà Max Gentilesca, il clone canoro di Barry White e Mario Biondi.

Ricchissimo il cast dei concorrenti, che proporranno esibizioni molto diverse tra loro. Sul palco saliranno Matilde Garosi, interprete del celebre brano “Gli uomini non cambiano”, Bruno Mauro e Bruno Niccolò, padre e figlio uniti dalla passione per la musica con il loro brano originale “Questo amore infinito”, Pasquale Del Filippo, che renderà omaggio alla grande musica italiana, Gian Piero Guerrini De Witt con il classico “Una rotonda sul mare”, Cristian Pallini, autore e interprete del suo inedito “L’anno che arriva”, il suggestivo spettacolo del duo ChiaroScuro, che unirà canto e danza, il poeta Matteo Tistarelli, con una composizione dedicata agli anni della pandemia.

E ancora il giovanissimo batterista Manuel Reginali, il musicista Alberto Bacci, protagonista con il suo flicorno sulle note di My Way, e una spettacolare esibizione di breakdance dei Breakfamily pronta a coinvolgere il pubblico con energia e acrobazie.

“Ogni puntata di Dilettando ha una propria anima – commenta Carlo Sestini – e quella di Cinigiano sarà una serata ricca di emozioni, con artisti di ogni età e discipline diverse che sapranno divertire, emozionare e sorprendere. Ma soprattutto continueremo a parlare di Avis e dell’importanza della donazione di sangue e plasma, perché il nostro spettacolo vuole lasciare qualcosa anche oltre gli applausi. Tornare a Cinigiano dopo alcuni anni è motivo di grande soddisfazione e sono certo che il pubblico saprà regalarci una serata indimenticabile.”

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Luciano Monaci. “Siamo felici di ospitare la seconda tappa dell’edizione 2026 di Dilettando con Avis – sostiene il sindaco –. È una manifestazione capace di unire intrattenimento, promozione del territorio e un importante messaggio di solidarietà. Per Cinigiano rappresenta una splendida occasione di visibilità e di valorizzazione delle nostre bellezze e della nostra comunità.”

La puntata sarà trasmessa su Toscana Tv mercoledì 29 luglio alle ore 21.30, con replica venerdì 31 luglio alle ore 00.30, mentre su Siena Tv andrà in onda sabato 22 agosto alle ore 21 e domenica 23 agosto alle ore 14. La trasmissione sarà inoltre visibile attraverso numerose televisioni nazionali in chiaro e sulle principali web tv che fanno parte del circuito di Dilettando (vedi la sua pagina Facebook), portando ancora una volta la Maremma nelle case di migliaia di telespettatori in tutta Italia e anche all’estero.