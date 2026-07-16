SCANSANO – Dopo quasi un anno di pausa, domani 17 luglio, torna Dilettando con Avis, la popolare trasmissione televisiva ideata e condotta da Carlo Sestini, realizzata con il contributo della Fondazione Cr Firenze. La ventitreesima edizione prenderà il via per la prima volta da Scansano, patria del Morellino, con una serata che si annuncia ricca di spettacolo, musica e solidarietà.

A partire dalle ore 21, le telecamere di Toscana Tv, Siena Tv e di altre 23 televisioni e web tv saranno puntate sul palco allestito all’interno della Cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano, autentico “santuario” del vino simbolo di questo territorio, dove si alterneranno gli artisti dilettanti protagonisti della prima tappa del tour 2026.

La serata inizierà già dalle 19.30, quando la Cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano proporrà un apericena, al costo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria. Dalle 20 sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata della cantina, accompagnata da una degustazione dei vini, offrendo così al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza completa all’insegna dei sapori e delle eccellenze del territorio prima dell’inizio dello spettacolo.

“Per me è una grande emozione riprendere, per il ventitreesimo anno consecutivo, questa avventura – commenta Carlo Sestini – e avviarla proprio a Scansano, nel cuore del suo prodotto più identificativo. Per questo desidero ringraziare il presidente della Cantina, Benedetto Grechi, la sindaca Maria Bice Ginesi e il presidente dell’Auser, Carlo Pellegrini, per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno accolto questa iniziativa. Sarà una puntata esaltante, divertente e coinvolgente, nello stile di Dilettando, che parlerà anche di donazione di sangue e plasma, sottolineando l’importanza che questi gesti rivestono per la salute pubblica.”

Grande soddisfazione viene espressa anche dagli organizzatori locali. “Siamo onorati di ospitare la prima puntata dell’edizione 2026 di questa trasmissione – commentano la sindaca Maria Bice Ginesi e il presidente della Cantina Benedetto Grechi – sia per il suo valore di spettacolo sia per il forte messaggio sociale e volontaristico che porta con sé. Inoltre, Dilettando rappresenta uno straordinario strumento di promozione territoriale, capace di far conoscere Scansano e il Morellino a un pubblico sempre più vasto.”

Accanto a Carlo Sestini saliranno sul palco i suoi storici compagni di viaggio, Paco Perillo e Francesca Magdalena Giorgi, mentre il cast dei concorrenti sarà composto da Rosa Ieva, Claudia Coli, Leda Morini, Ciro Cavalieri, Cristian Grechi, Nicola Carobene, Geordie Crompton, Ser Angel, la Compagnia dell’Anello di Ribolla e i Pomont Funk.

Ospiti della serata saranno Luca Pirozzi e Luca Giacomelli di Musica da Ripostiglio nella versione “Chitarre da ripostiglio”, che eseguiranno dal vivo “Zanzarà”, il brano che dalla scorsa edizione è diventato la sigla ufficiale della trasmissione.

Come da tradizione, la giuria assegnerà quattro riconoscimenti, ai primi tre classificati e il Premio Simpatia. I vincitori accederanno alle fasi finali della manifestazione. Il primo e il secondo classificato voleranno direttamente alla finalissima del 5 settembre al Teatro Moderno di Grosseto, mentre il terzo classificato e il Premio Simpatia parteciperanno alla semifinale del 29 agosto al Tresort Oil Glamping.

La puntata di Scansano sarà trasmessa da Toscana Tv (canale 11) mercoledì 22 luglio alle ore 21.30, con replica nella notte tra giovedì e venerdì alle 00.30. Su Siena Tv (canale 91), invece, andrà in onda sabato 25 luglio alle ore 21 e in replica domenica 26 luglio alle ore 14.

Per conoscere giorni e orari di programmazione delle altre emittenti televisive e delle web tv che trasmetteranno la manifestazione, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale di Dilettando con Avis.