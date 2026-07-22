MAGLIANO IN TOSCANA – Prosegue il viaggio di “Dilettando con Avis” che, dopo le prime due serate di Scansano e Cinigiano, approda a Magliano in Toscana per la terza tappa dell’edizione 2026.

L’appuntamento è per giovedì 23 luglio, alle ore 21, in piazza della Repubblica, dove musica, danza, comicità e solidarietà si fonderanno in uno spettacolo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età e trasmesso da Siena TV e Toscana TV, con il contributo di Fondazione CR Firenze.

La serata, ideata e condotta da Carlo Sestini, sarà resa ancora più brillante dal ritorno dell’irresistibile Paco Perillo, che riprenderà il suo ruolo di “scudiero” ufficiale della trasmissione. Al suo fianco saliranno sul palco Francesca Magdalena Giorgi, Sara Buccolieri e Tore, storica spalla del Conte Max, pronti a dare vita a gag e momenti di puro divertimento.

Ospite della serata sarà invece il risto-attore e comico Eugenio Fagnoni, uno dei personaggi più amati della comicità maremmana. “Ogni piazza ha una sua anima – spiega Carlo Sestini – e quella di Magliano ha sempre saputo regalarci serate straordinarie. Dilettando continua a crescere, ma senza perdere la propria identità. Dare spazio ai talenti dilettanti e, allo stesso tempo, ricordare quanto sia importante un gesto semplice come donare sangue e plasma. È questo il vero filo conduttore della nostra estate.”

Il palco ospiterà esibizioni variegate. Si alterneranno il sassofonista Fabio Ligi, le atlete di flag pole Melissa e Noemi, la ballerina Janette Dadiddi, la giovanissima cantante Serena Marku, il duo vocale G&G, lo scrittore Cristiano Benci, i cantanti Giovanni Cerbone e Alexia Gaudioso, oltre al duo di chitarra composto da Giulia e Stefano, pronti a conquistare il pubblico e la giuria.

Anche questa tappa conferma la formula vincente di Dilettando con Avis, capace di trasformare una semplice serata di spettacolo in un’occasione di promozione del territorio e di sensibilizzazione verso la donazione del sangue e del plasma, grazie alla collaborazione.

“Siamo contenti di questo che è diventato ormai un appuntamento fisso della nostra estate”, dichiara il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini. “Ringrazio Carlo Sestini che ci regala una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà, che attira nella nostra Magliano tanta gente per un evento all’insegna dell’allegria e dello stare insieme e ringrazio la consigliera Alessia Rossi, che se ne occupa fin dalla prima edizione e che si dedica a questa iniziativa sempre con grande passione”.

La puntata di “Dilettando” sarà trasmessa su Toscana TV mercoledì 5 agosto alle ore 20.30, con replica venerdì alle 00.30, mentre su Siena TV andrà in onda sabato 29 agosto alle ore 21 e domenica 30 agosto alle ore 14. Successivamente sarà visibile anche sulle numerose televisioni e web tv che diffondono il programma in tutta Italia e all’estero, contribuendo a far conoscere il talento degli artisti e le bellezze della Maremma a un pubblico sempre più vasto.