SASSOFORTINO – Prosegue il viaggio della ventitreesima edizione di Dilettando con Avis, che sabato sera farà tappa per la prima volta a Sassofortino, nel comune di Roccastrada. L’appuntamento, in programma presso gli impianti sportivi del paese con inizio alle ore 21, rappresenta una novità assoluta per la trasmissione ideata e condotta da Carlo Sestini, che arriva così per la prima volta a Sassofortino e per la seconda volta nel territorio comunale di Roccastrada.

La serata è stata fortemente voluta dalla Pubblica Assistenza di Sassofortino, che ne cura l’organizzazione. Un ringraziamento particolare va al presidente Mauro Bianchi e a tutto il consiglio direttivo per aver creduto in un evento che unisce spettacolo, promozione del territorio e solidarietà.

“Sono particolarmente felice di portare Dilettando per la prima volta a Sassofortino – commenta Carlo Sestini –. Ringrazio la Pubblica Assistenza, il presidente Mauro Bianchi e tutti i volontari che hanno lavorato con entusiasmo per rendere possibile questa serata. Dilettando offre ai tanti artisti dilettanti una straordinaria occasione per esibirsi davanti al pubblico presente e, successivamente, davanti ai telespettatori di tutta Italia grazie alla rete di emittenti televisive e web che trasmettono il programma.”

Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Pubblica Assistenza di Sassofortino, Mauro Bianchi. “La nostra associazione – spiega – non si occupa soltanto di soccorso e assistenza. Da sempre lavoriamo perché la comunità possa ritrovarsi, condividere momenti di aggregazione e sentirsi parte di un unico grande paese. Eventi come Dilettando rappresentano un’importante occasione di socialità, ma anche di promozione del territorio, perché portano visibilità a Sassofortino e valorizzano il lavoro delle tante persone che ogni giorno si impegnano per mantenerlo vivo e accogliente. Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta questa manifestazione.”

Anche quest’anno Dilettando con Avis gode del contributo di Fondazione CR Firenze e continua a coniugare spettacolo e impegno sociale, promuovendo la cultura della donazione di sangue e plasma attraverso la collaborazione con Avis e con la Pubblica Assistenza locale.

Oltre alla messa in onda su Toscana Tv e Siena Tv, infatti, la trasmissione sarà visibile anche su numerose televisioni in chiaro e piattaforme web, offrendo agli artisti una visibilità sempre più ampia e contribuendo, al tempo stesso, alla promozione della Maremma e dei suoi splendidi borghi.

Ospite della serata sarà Charlie Gnocchi, noto artista, musicista e volto televisivo, che proporrà alcuni dei suoi coinvolgenti brani, regalando al pubblico momenti di ironia, musica e divertimento.

Ricco anche il cast dei concorrenti che si alterneranno sul palco. Si esibiranno il gruppo di danza Anima Mediterranea, il giovanissimo duo formato dal batterista Santiago e dalla ballerina Alisea, il brillante barzellettiere Gian Piero Guerrini De Witt, il gruppo di breakdance Roccacrew, le ginnaste della AG Rocca, e i cantanti Francesco Russo, Valentina Medoli, Angela Ciraldo, Giovanni Hasimi e Nicoletta Becatti.

Come da tradizione, una giuria assegnerà i premi della serata, permettendo ai migliori classificati di conquistare un posto nella semifinale e nella finalissima della ventitreesima edizione di Dilettando con Avis, che anche quest’anno promette di regalare emozioni, talento e tanta solidarietà.