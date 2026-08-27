PRINCIPINA TERRA – Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 21, il grande spettacolo di “Dilettando con Avis 2026” approda al Tresort Oil Glamping per una semifinale che promette emozioni, divertimento e tantissimo talento.

Sarà una serata speciale, ospitata in una delle realtà ricettive più interessanti e innovative del territorio, il Tresort Oil Glamping, struttura di altissimo livello recentemente inaugurata, l’unica che può fregiarsi dei “5 girasoli” nella provincia, dove l’idea tradizionale di ospitalità lascia spazio a un nuovo concetto di accoglienza, capace di coniugare comfort, natura, sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Il Tresort nasce dalla felice intuizione di Massimo Bismuto, che ha dato vita a un progetto innovativo e ambizioso, nel quale l’ospitalità incontra la valorizzazione del territorio e una particolare attenzione alla sostenibilità.

Una filosofia che si concretizza anche grazie alla collaborazione con Save The Planet, trasformando la struttura in un luogo dove il turismo può diventare anche occasione di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente.

La semifinale di Dilettando con Avis 2026 si svolge inoltre con il contributo di Fondazione CR Firenze, realtà che sostiene il progetto e contribuisce alla sua realizzazione.

Sul palco, a guidare il pubblico attraverso una delle serate più attese dell’estate, ci sarà ancora una volta Carlo Sestini, ideatore e conduttore di Dilettando con Avis, coadiuvato dal fidato Paco Perillo e dalle co-presentatrici Francesca Magdalena Giorgi, Sara Buccolieri e Deborah Capecchi.

A impreziosire la serata ci sarà anche un ospite speciale: l’attore Giacomo Moscato, che sarà protagonista della serata anche nelle vesti di componente della giuria.

Diciassette le esibizioni protagoniste della semifinale, in rappresentanza delle diverse discipline che da sempre caratterizzano Dilettando, tra cui il canto, la danza, il teatro, la poesia, la ginnastica artistica e il karate, e originali contaminazioni artistiche.

Quindici concorrenti provengono dalle sette tappe del tour, grazie ai Premi Simpatia e ai terzi posti conquistati durante le varie puntate. A loro si sono aggiunte le due esibizioni selezionate attraverso il contest organizzato da Il Giunco, che ha permesso al pubblico di riportare sul palcoscenico chi era rimasto fuori dalle classifiche delle singole tappe.

Sul palco saliranno Lorenzo Russo, 14 anni, che proporrà “Bridge over Troubled Water” nella versione di Elvis Presley; la dodicenne Leda Morini, con un Cha Cha Cha sulle note di Michael Jackson; la Compagnia dell’Anello, con il vernacolo maremmano e la loro irresistibile rilettura delle fiabe; il duo Chiaroscuro, formato da Ania Nannini e Alice Grascelli, che unirà canto e danza.

Ci sarà poi spazio per la poesia con Matteo Tistarelli, per le danze latino-americane con le giovanissime Chiara e Beatrice di Solo Latin e per il duo vocale G&G, composto da Giorgia e Giada.

Sul palco anche il giovanissimo Ethan Ciacci, appena cinque anni, che interpreterà “Non ti dimentico” dei Modà.

La ginnastica artistica sarà rappresentata dalle Artistic Waves, con una coreografia ispirata al nuoto sincronizzato, e dalle AG Rocca, protagoniste de “Le Statue sulla Rocca”.

A seguire Valentina Medoli, con un medley di grandi successi della musica italiana, e le Lil Queen, impegnate in una coinvolgente performance hip hop.

Non mancherà lo sport con i piccoli protagonisti della Baby Fight On, che porteranno sul palco il karate, mentre tornerà in semifinale anche Federico Cignelli, ventunenne di Porto Santo Stefano, con “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, nella celebre interpretazione di Rino Gaetano.

La comicità sarà affidata a Roberta Terrosi e Tiziana Pollini, protagoniste della scenetta “Le vedove”, mentre dal contest de Il Giunco arriveranno Santiago e Alisea, fratello e sorella di Scarlino che uniranno batteria e danza, e la giovanissima cantante Swamy De Felice, nove anni, che interpreterà “La cura per me” di Giorgia.

Una vera e propria carrellata di talenti, dunque, accomunati dalla caratteristica fondamentale rappresentata dalla voglia di mettersi in gioco.

L’accesso alla serata sarà libero e gratuito e permetterà a tutti di visitare questa unica struttura. Ma il Tresort Oil Glamping offrirà la possibilità di vivere l’appuntamento in maniera ancora più completa, approfittando dell’ospitalità della struttura.

Per il pubblico sarà infatti possibile gustare uno speciale menù degustazione con bevuta inclusa al prezzo di 12 euro, oppure scegliere di cenare nell’esclusivo ristorante Al Serafico, con menù alla carta. Per la cena al ristorante è vivamente consigliata la prenotazione, contattando i numeri 0564/1990999 oppure 376/2948500.

L’appuntamento diventa così molto più di una semplice serata televisiva, ma si trasforma in una occasione unica per trascorrere una serata d’estate in un contesto esclusivo, immersi nella natura e nell’innovativa atmosfera del Tresort Oil Glamping, assistendo gratuitamente a uno degli eventi spettacolistici più importanti dell’estate maremmana.

La semifinale non resterà però confinata al pubblico presente al Tresort. La puntata sarà infatti trasmessa su Toscana Tv mercoledì 9 settembre alle ore 21.30, con replica giovedì 10 settembre alle ore 00.30.

Ma la sua diffusione sarà molto più ampia, con la presenza in emittenti televisive in chiaro e web tv, consentendo alla manifestazione di superare i confini territoriali e di raggiungere un pubblico potenzialmente distribuito su scala planetaria.

Un ulteriore salto di qualità per Dilettando con Avis, che dalla Maremma porta il proprio messaggio di spettacolo, inclusione, valorizzazione dei talenti e cultura della donazione ben oltre i confini della Toscana.

La semifinale rappresenta dunque il penultimo atto del percorso di Dilettando con Avis 2026, prima della grande finalissima in programma a Grosseto al Teatro Moderno, sabato 5 settembre, sempre dalle 21 e con ingresso libero e gratuito.

Una serata nella quale non mancheranno musica, danza, comicità, sport e soprattutto tante storie personali. Perché il successo di Dilettando, ormai da oltre vent’anni, sta proprio nella capacità di portare sul palcoscenico non soltanto artisti, ma persone, passioni, sogni e talenti che spesso nascono lontano dai grandi riflettori.

E come sempre, accanto allo spettacolo, resterà centrale il messaggio di Avis e della cultura della donazione, che accompagna ogni tappa della manifestazione.

A rendere possibile il viaggio di Dilettando con Avis 2026 sono anche gli sponsor Miller Italia, Cantina La Cura, Elettromeccanica Moderna, Spirulina Becagli, Campeggio Principina, Tresort Oil Glamping, Banca Tema, Generali Italia – Agente Generale Maurizio Marracini, Lux Events Italia e CTP 2000, insieme a Maremma Magazine e a Il Giunco.

L’appuntamento, quindi, è fissato per sabato 29 agosto, ore 21, al Tresort Oil Glamping. Diciassette esibizioni e un solo obiettivo: conquistare la finalissima. E a Dilettando, si sa, fino all’ultimo… può davvero succedere di tutto.