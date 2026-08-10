CASTELL’AZZARA – Sarà una notte speciale quella del 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quando il cielo si riempirà di stelle cadenti e a Castell’Azzara arriverà Dilettando con Avis per l’ultima tappa del tour estivo dell’edizione 2026, la settima.

Una serata che, a partire dalle 21, unirà spettacolo, musica, talento e solidarietà nel suggestivo scenario del Giardino Comunale, con il pubblico chiamato a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

La manifestazione, ideata e condotta dal giornalista Carlo Sestini, che gode del contributo di Fondazione Cr Firenze, giunge per la prima volta nel paese amiatino grazie alla collaborazione della sezione Avis locale, presieduta da Marco Testi, dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco.

Una presenza particolarmente significativa perché rappresenta l’ultimo appuntamento del lungo viaggio estivo di Dilettando, prima della semifinale in programma il 29 agosto al Tresort Oil Glamping di Principina Terra e della successiva finalissima il 5 settembre al Teatro Moderno di Grosseto.

E proprio la notte di San Lorenzo sembra essere la cornice ideale per una manifestazione che da sempre cerca di far emergere nuovi talenti. Le stelle, questa volta, non saranno soltanto quelle che attraverseranno il cielo di Castell’Azzara. Saranno anche i protagonisti che saliranno sul palco, ciascuno con la propria storia, la propria passione e il desiderio di emozionare il pubblico.

A rendere ancora più importante la serata è il significato del primo premio, dedicato alla memoria di Giovanni Marchese, figura storica della comunità di Castell’Azzara e soprattutto fondatore della sezione Avis.

“È importante poter dedicare il premio a Giovanni Marchese – sottolinea Carlo Sestini – perché il suo nome è indissolubilmente legato alla storia dell’Avis di Castell’Azzara. Dilettando ha altresì la prerogativa di promuovere, attraverso lo spettacolo, anche il valore della solidarietà e della donazione. Ricordare chi ha contribuito a costruire questa storia significa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.”

Sul palco, insieme a Carlo, ci saranno Paco Perillo e le vallette Deborah Capecchi e Vanessa Guadagno, quest’ultima anche ospite della serata come musicista di sax.

La gara vedrà protagonisti undici esibizioni espressione di discipline e generazioni diverse. Si partirà dalla giovanissima Ariah Pharisse Nofroni, ballerina di freestyle di Castell’Azzara, per proseguire con la cantante tredicenne Agnese Bonacchi e con il breaker locale Thomas Cappelli, protagonista del progetto Breakdown.

A seguire saliranno sul palco il cantante Federico Cignelli, già finalista di Dilettando, che proporrà “A mano a mano” nella versione di Rino Gaetano, le attrici Roberta Terrosi e Tiziana Pollini, protagoniste della scenetta comica Le vedove, Flexy, duo di ginnaste impegnate nel calisthenics e nella pole dance e il cantante Carlo Leoni, proveniente da Monticello Amiata.

La gara proseguirà con la fisarmonicista Evelin Quku, appena dieci anni, con un medley che attraverserà Supercalifragilisticexpialidocious, Pippi Calzelunghe, un valzer e la Fisarmonica impazzita. Spazio poi alla poesia con il ritorno del pitiglianese Gianluca Mambrini, al gruppo di danza latino-americana Little Zara, formato da tre piccole ballerine locali e infine a Mario Baldoni, che proporrà a cappella Il disertore, il celebre brano pacifista di Boris Vian.

Una serata dunque all’insegna della varietà e dell’intrattenimento, ma anche del forte legame con il territorio. Dunque mentre il pubblico guarderà il palco, qualcuno inevitabilmente alzerà gli occhi verso il cielo, nella speranza di vedere una stella cadente e affidarle un desiderio.

Questa volta, però, di desideri Dilettando ne ha già realizzato uno: portare anche a Castell’Azzara una grande festa di comunità, nel segno dell’Avis e nel ricordo di chi, come Giovanni Marchese, ha contribuito a far crescere la solidarietà nel territorio.

La puntata andrà in onda mercoledì 2 settembre alle 21,30 e in replica giovedì 3 alle 00,30 su Toscana TV, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 26 settembre alle 21 e domenica 27 alle 14.

Ricordiamo che sono oltre dodici le emittenti televisive e piattaforme web che hanno accompagnato il programma durante il suo viaggio attraverso la Maremma e in tutta Italia.

Dopo Castell’Azzara, il sipario sul tour estivo non calerà definitivamente. Ad attendere tutti c’è la fase finale al Tresort Oil Glamping e al Teatro Moderno. Ma prima, ancora una notte da vivere sotto le stelle. Quella del 10 agosto in cui Castell’Azzara sarà pronta a esprimere i suoi desideri.