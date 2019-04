Difesa del mare e delle spiagge: appuntamento con i volontari per raccogliere la plastica

SCARLINO – Sabato 13 aprile il Consorzio MareScarlino in collaborazione con l’associazione Waves Avenue, e la Marina di Scarlino organizza una giornata interamente dedicata alla pulizia di più di 4 kilometri di arenile. L’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarlino e del Comune di Gavorrano e’ aperta a chiunque desideri partecipare. Ad operare lungo il litorale i ragazzi delle scuole medie di Scarlino e Gavorrano invitati alla manifestazione. Al loro fianco alcuni genitori, amici o semplici cittadini volenterosi.

“Il proposito- spiega la vice presidente del Consorzio MareScarlino- avvocatessa Elena Pecchia – è quello di rendere pulito il litorale Scarlinese dalle plastiche e da ogni rifiuto depositato lì dal mare, oppure abbandonato dall’uomo. L’iniziativa- aggiunge- oltre a produrre un risultato concreto, quello di rimuovere i rifiuti inquinanti dalla spiaggia e dalle zone limitrofe, ha lo scopo di concorrere a formare una coscienza civica sempre più sviluppata in ognuno di noi e specialmente tra i giovani. La plastica resta il nemico numero uno del mare e purtroppo è il materiale inquinante più presente lungo i litorali. Nella top ten dei rifiuti – conclude la vice Presidente Pecchia – ci sono tappi e bottiglie di plastica, stoviglie, bicchieri monouso, cannucce e perfino cotton fioc ”.

La data di questa iniziativa e cioè il secondo sabato di Aprile è stata scelta per operare in sinergia e per lo più durante lo stesso periodo, al fianco della Regione Toscana che ha stanziato più di 400mila euro per riparare i danni causati dalle devastanti mareggiate di fine Ottobre 2018 e in particolare per il rifacimento dell’arenile. Il Comune di Scarlino, in qualità di ente attuatore, ha programmato proprio entro Aprile l’inizio dei lavori. Quindi la giornata ecologica sarà tempestiva, utile e concreta in quanto consentirà di avere in occasione del ripristino delle sabbie, un arenile pulito.

Il programma:

• Ritrovo alle ore 9.30 di Sabato 13 Aprile

• I volontari che parteciperanno verranno divisi in due gruppi:

Un gruppo pulirà l’arenile e le dune, con ritrovo alla spiaggia la Darsena ( località Butelli ) , mentre -la pulizia delle cale verrà fatta con un percorso in bicicletta.

• le bici si ritroveranno nello slargo antistante L’Hotel La Darsena.

• Saranno consegnati a tutti i partecipanti sacchi e guanti per raccogliere i rifiuti .

Siete tutti invitati !!!