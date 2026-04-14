MASSA MARITTIMA – Giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Venerdì 17 aprile previsti i due incontri “Legionellosi: cos’è e come difendersi” e “Consapevolezza digitale, scelte responsabili e panico digitale”.

“Legionellosi: cos’è e come difendersi”

Dopo il successo della prima iniziativa sulla conservazione degli alimenti in ambito domestico, proseguono gli incontri promossi dal Comune di Massa Marittima di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza.

Prossimo appuntamento venerdì 17 aprile, alle ore 9.30, nella sala dell’Abbondanza per parlare di “Legionellosi: cos’è e come difendersi”. Relatore dell’incontro sarà il dottor Giulio Colombini, tecnico della prevenzione dell’Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Durante l’evento verranno affrontati temi fondamentali come la conoscenza della legionella, normative e responsabilità, i punti critici nelle abitazioni, le azioni pratiche di prevenzione, casi speciali e manutenzione professionale.

Interviene all’incontro l’assessora alla Salute e al Sociale Grazia Gucci: “Il Comune di Massa Marittima ha organizzato questo ciclo di appuntamenti con l’obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di informarsi correttamente su alcune tematiche sanitarie di rilevanza – commenta l’assessora Grazia Gucci – aumentando la consapevolezza e promuovendo comportamenti corretti. Ringraziamo i professionisti coinvolti che ci accompagnano in questo percorso”.

“Consapevolezza digitale”

Sempre venerdì 17 aprile, dalle 15, alla Biblioteca Comunale Gaetano Badii, si terrà l’incontro dal titolo: “Consapevolezza digitale: scelte responsabili e panico digitale”. Interviene la pediatra Giulia Boddi, che guiderà una riflessione sui comportamenti digitali dei più giovani, affrontando temi di grande attualità come l’uso consapevole dei social, la gestione delle emozioni online e i rischi legati al cosiddetto panico digitale.

L’iniziativa è il primo appuntamento del ciclo di incontri “Mens sana in corpore sano – Giovani Consapevoli”, dedicato alla crescita e al benessere delle nuove generazioni, promosso dall’associazione Volley Massa Marittima in collaborazione con la biblioteca comunale di Massa Marittima.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.