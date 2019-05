“Dietro le sbarre” lo spettacolo a Follonica con la voce di Sacha Naspini

FOLLONICA – Al teatro Fonderia Leopolda arriva lo spettacolo “Dietro le sbarre – sei storie, sei prigioni, dieci canzoni”, il concerto-spettacolo di Bube & i Mazzacani della soffitta. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 16 maggio, ore 21:15.

“Dietro le sbarre” è un progetto musico/culturale che ha come tema principale la prigione, intesa essenzialmente come stato mentale. Lo spettacolo teatrale parte dal cd omonimo, un concept album in cui tutte le canzoni ruotano attorno ad un unico argomento, sviluppando complessivamente una storia. Sulle note drammaturgiche e musicali dello stesso Bube, lui e la sua band (Gabriele Bazzechi, Gianluca Ballerini, Simone Tompetrini, Maurizio Marini) presenteranno al pubblico un viaggio fatto di canzoni inedite (scritte dal cantautore maremmano) e brani della nostra tradizione popolare arrangiati in chiave contemporanea, intervallati da narrazioni, monologhi, provocazioni e slanci ironici.

«Dopo il tutto esaurito alla prima agli Industri di Grosseto e visti l’entusiasmo e l’emozione dimostrati verso la sperimentazione rock-lirica “collaudata” da Bube, il direttore artistico ha deciso di apportare qualche modifica alla scaletta per dare più spazio al tenore Federico Pistolesi, rivelazione per il pubblico e per la critica, ormai interprete fondamentale nel concerto» affermano gli organizzatori.

Ad accompagnare la band in questo viaggio tra una prigione e l’altra sarà la voce narrante dello scrittore follonichese Sacha Naspini, al quale Bube ha dedicato il brano “Le Case del malcontento” ispirato all’omonimo libro best seller e rigorosamente presente in scaletta. Presenteranno la serata la cantante grossetana Liliana Tamberi e Gilberto Galloni.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Adotta un cuore randagio per dare un contributo alla ricostruzione del rifugio incendiato lo scorso mese.

La presentazione dello spettacolo con Bube, lo scrittore Sacha Naspini, il tenore Federico Pistolesi e i Mazzacani si terrà lunedì’ 13 maggio alle ore 18:30 presso la gelateria Pagni, viale Italia, follonica.

Biglietti in prevendita 10,00 € / abbonati al teatro stagione 2018/2019 € 8,00 presso: Proloco Follonica , via Roma 49, Nara Camicie, via Roma 14, Massy Di Maio hair stylist, via Matteotti 37

info 3347263852 – 3275448350