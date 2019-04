“Dietro le sbarre” il concerto-spettacolo di Bube & i Mazzacani della soffitta

GROSSETO – Domenica 7 aprile, ore 21:15, al teatro degli Industri di Grosseto ci sarà il debutto del nuovo concerto-spettacolo di Bube & i Mazzacani della soffitta, dal titolo “Dietro le sbarre – sei storie, sei prigioni, dieci canzoni”.

Dietro le sbarre è un progetto musico/culturale che ha come tema principale la prigione intesa essenzialmente come stato mentale. Lo spettacolo teatrale parte dal cd omonimo, un concept album in cui tutte le canzoni ruotano attorno ad un unico argomento, sviluppando complessivamente una storia. Sulle note drammaturgiche e musicali dello stesso Bube, lui e la sua band (Gabriele Bazzechi, Gianluca Ballerini, Simone Tompetrini, Maurizio Marini,Andrea Frosolini) presenteranno al pubblico un viaggio fatto di canzoni inedite (scritte dal cantautore maremmano) e brani della nostra tradizione popolare arrangiati in chiave contemporanea, intervallati da narrazioni, monologhi, provocazioni e slanci ironici.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di altri grandi artisti: il tenore Federico Pistolesi, Liliana Tamberi e lo scrittore Sacha Naspini, nonché narratore dello spettacolo, a cui Bube ha dedicato il brano “Le Case del malcontento”, ispirato all’omonimo libro best-seller, presentato nel pre-show.

“Per dimostrare l’amore per la nostra terra tutti gli artisti parteciperanno all’interpretazione di un brano che celebra la Maremma” anticipa Bube.

Biglietti sono disponibili presso la libreria Palomar e Cartufficio a Grosseto (info spettacolo: 331.1865141)

Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza all’associazione Tutto è possibile onlus di Grosseto.