MANCIANO – Dieci anni di attività, di volontariato e di impegno per la comunità. Domenica 5 luglio il Centro di aggregazione “La Pesa” di Manciano festeggerà il suo decimo anniversario con un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza, promosso dalla Consulta per il Sociale e le Politiche giovanili del Comune di Manciano.

Il Centro di aggregazione nasce nel 2016 da un’idea della Consulta Giovani e della Consulta per il Sociale, che individuarono negli spazi dell’ex mattatoio di via Circonvallazione Sud il luogo ideale per creare un punto di incontro tra generazioni. Grazie al lavoro dei volontari e al sostegno dell’Amministrazione comunale, negli anni “La Pesa” è diventata un luogo di socialità, inclusione e condivisione, ospitando iniziative, laboratori e progetti rivolti a persone di tutte le età.

La festa inizierà alle ore 16 con i saluti istituzionali e un momento dedicato alla storia del Centro, attraverso testimonianze e racconti di chi ne ha accompagnato la nascita e la crescita. Saranno inoltre presenti le associazioni aderenti alla Consulta per il Sociale e le Politiche giovanili con spazi informativi dedicati alle loro attività. Nel corso del pomeriggio sono previste attività artistiche e pittoriche a cura degli artisti dell’associazione Velcha, una dimostrazione di ricamo e di capoeira e, alle ore 18, lo spettacolo di magia comica di Kagliostro. Dalle ore 19 la festa proseguirà con la musica dal vivo dei Tre Pazzi Avanti e il buffet offerto dalla Pro Loco di Manciano.

«Dieci anni sono un traguardo importante per una realtà che è cresciuta grazie all’impegno di tanti volontari e che oggi rappresenta un luogo di incontro e partecipazione per tutta la comunità. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a far vivere questo spazio», dichiara il sindaco Mirco Morini.

«Festeggiare questi dieci anni significa ripercorrere un cammino fatto di persone, idee e tanto impegno. Il Centro è nato grazie alla visione e al sostegno dell’Amministrazione comunale di allora, che ha creduto in questo progetto e ne ha reso possibile la realizzazione. Negli anni è cresciuto grazie al lavoro delle Consulte, dei volontari, delle associazioni e delle amministrazioni che si sono succedute. Oggi “La Pesa” è una casa aperta a tutti e il nostro impegno è quello di continuare a farla vivere e a renderla sempre più un punto di riferimento per la comunità», conclude la presidente della Consulta, Cinzia Tomassoli.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per celebrare una realtà che, in dieci anni di attività, è diventata uno dei principali punti di riferimento per la vita sociale e associativa del territorio.