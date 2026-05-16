GROSSETO – Dal 20 maggio al 9 giugno 2026 la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto ospiterà la mostra “Diario d’Artista”, esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle classi 3B, 3C e 3D, dell’indirizzo Arti Figurative del liceo artistico di Grosseto, nell’ambito della formazione scuola-lavoro.

Il progetto, inserito nel percorso “Esplorare il colore”, è stato guidato dalla storica dell’arte Alessandra Barberini, dell’associazione culturale Gad e dalla dottoressa Giovanna Parlanti, analista del colore.

L’attività ha coinvolto gli studenti in un percorso di approfondimento su significato, funzione e applicazione del colore attraverso lo studio delle avanguardie europee del Novecento, spaziando dall’arte, alla moda, al design, al cinema, alla pubblicità.

L’attività progettuale e laboratoriale ha portato alla realizzazione di diari d’artista pensati per dialogare con gli spazi della biblioteca: le opere saranno infatti collocate tra gli scaffali, creando un originale incontro tra produzione artistica contemporanea e patrimonio librario.

Durante le fasi di realizzazione dei diari, gli studenti sono stati seguiti dai docenti delle discipline di indirizzo, Pittura e Scultura, Antonella De Felice, Naima De Persis, Walter Palladino, Tiziana Perani, Alessia Sadotti e Matteo Savona; e da quelli di storia dell’arte, Daniela Fumanti e Maria Beatrice Perruzza. Mentre l’approfondimento sui componenti chimici dei colori è stato curato dalla professoressa Antonella Raffaelli per l’area di Chimica.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita formativa e di valorizzazione della creatività degli studenti, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino i risultati del percorso artistico e progettuale svolto durante l’anno scolastico.

L’inaugurazione della mostra si terrà il 20 maggio, alle ore 12:00, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana.