GROSSETO – La Provincia di Grosseto presenta il nuovo programma di escursioni gratuite rivolte a cittadini, famiglie, appassionati di natura e visitatori, pensato per valorizzare e far conoscere la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar per la sua straordinaria biodiversità e per il ruolo essenziale nella rotta migratoria dell’avifauna acquatica.
Le escursioni fanno parte delle azioni coordinate dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto RICREA – Interreg Marittimo IT-FR, dedicato alla creazione di un modello innovativo e condiviso di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lacustri e lagunari dell’area di cooperazione italo-francese.
Il progetto promuove: la tutela e valorizzazione delle aree umide; percorsi di partecipazione e governance locale, finalizzati alla sottoscrizione di un Contratto di Area Umida per l’area di interesse; la creazione di strumenti digitali e informativi, come mappe interattive, QR code, contenuti audio, sentieristica georeferenziata e pannellistica interpretativa; attività di educazione ambientale, laboratori per le scuole e un articolato programma di escursioni gratuite, per incentivare una fruizione responsabile e consapevole della Riserva.
L’obiettivo è rendere la Diaccia Botrona un esempio di equilibrio tra conoscenza, tutela ambientale e turismo sostenibile, rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e territorio.
Le attività, consistenti in passeggiate ornitologiche, itinerari in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia, passeggiate letterarie e trekking naturalistici, si svolgeranno tra dicembre 2025 e marzo 2026 e saranno effettuate dalle cooperative Le Orme e La Silva, con l’obiettivo di offrire esperienze gratuite di turismo sostenibile e sensibilizzazione ambientale.
Partner di progetto:
Provincia di Lucca capofila
Comune di Altare
Dipartimento del Var
Fondazione Med Sea
Comune di Alghero
Il progetto Ricrea vede il coinvolgimento e la collaborazione di:
Regione Toscana
Comune di Grosseto
Comune di Castiglione della Pescaia
FAR Maremma
Enti scientifici e soggetti del territorio impegnati nella gestione sostenibile delle aree umide
Cooperative Le Orme e Silva per accompagnamento, didattica e guide ambientali
Informazioni e prenotazioni
La partecipazione alle escursioni è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.
Le Orme soc. coop.
0564 416276
[email protected]
www.leorme.com
Calendario Escursioni – Diaccia Botrona
Autunno / Inverno 2025 – 2026
DICEMBRE 2025
Sabato 13 dicembre – ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2h30
Sabato 20 dicembre – ore 9:30
Escursione in mountain bike – durata 3h30
Sabato 27 dicembre – ore 10:00
Passeggiata letteraria – durata 2h
GENNAIO 2026
Sabato 4 gennaio – ore 14:30
Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30
Sabato 10 gennaio – ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2h30
Domenica 18 gennaio – ore 9:30
Escursione in mountain bike – durata 3h30
Sabato 24 gennaio – ore 10:00
Passeggiata letteraria – durata 2h
FEBBRAIO 2026
Sabato 7 febbraio – ore 14:30
Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30
Domenica 15 febbraio – ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2h30
Sabato 21 febbraio – ore 9:30
Escursione in mountain bike – durata 3h30
MARZO 2026
Domenica 1 marzo – ore 10:00
Passeggiata letteraria – durata 2h
Sabato 7 marzo – ore 14:30
Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30
Domenica 15 marzo – ore 14:30
Passeggiata ornitologica – durata 2h30
Domenica 21 marzo – ore 9:30
Escursione in mountain bike – durata 3h30
EVENTO SPECIALE – RAMSAR DAY
Domenica 1 febbraio 2026 (data indicata come 01/02)
Un’intera giornata di eventi dedicati alle aree umide e alla biodiversità.