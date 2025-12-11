GROSSETO – La Provincia di Grosseto presenta il nuovo programma di escursioni gratuite rivolte a cittadini, famiglie, appassionati di natura e visitatori, pensato per valorizzare e far conoscere la Riserva Naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar per la sua straordinaria biodiversità e per il ruolo essenziale nella rotta migratoria dell’avifauna acquatica.

Le escursioni fanno parte delle azioni coordinate dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto RICREA – Interreg Marittimo IT-FR, dedicato alla creazione di un modello innovativo e condiviso di gestione sostenibile dei sistemi fluviali, lacustri e lagunari dell’area di cooperazione italo-francese.

Il progetto promuove: la tutela e valorizzazione delle aree umide; percorsi di partecipazione e governance locale, finalizzati alla sottoscrizione di un Contratto di Area Umida per l’area di interesse; la creazione di strumenti digitali e informativi, come mappe interattive, QR code, contenuti audio, sentieristica georeferenziata e pannellistica interpretativa; attività di educazione ambientale, laboratori per le scuole e un articolato programma di escursioni gratuite, per incentivare una fruizione responsabile e consapevole della Riserva.

L’obiettivo è rendere la Diaccia Botrona un esempio di equilibrio tra conoscenza, tutela ambientale e turismo sostenibile, rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e territorio.

Le attività, consistenti in passeggiate ornitologiche, itinerari in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia, passeggiate letterarie e trekking naturalistici, si svolgeranno tra dicembre 2025 e marzo 2026 e saranno effettuate dalle cooperative Le Orme e La Silva, con l’obiettivo di offrire esperienze gratuite di turismo sostenibile e sensibilizzazione ambientale.

Partner di progetto:

Provincia di Lucca capofila

Comune di Altare

Dipartimento del Var

Fondazione Med Sea

Comune di Alghero

Il progetto Ricrea vede il coinvolgimento e la collaborazione di:

Regione Toscana

Comune di Grosseto

Comune di Castiglione della Pescaia

FAR Maremma

Enti scientifici e soggetti del territorio impegnati nella gestione sostenibile delle aree umide

Cooperative Le Orme e Silva per accompagnamento, didattica e guide ambientali

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione alle escursioni è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.

Le Orme soc. coop.

0564 416276

[email protected]

www.leorme.com

Calendario Escursioni – Diaccia Botrona

Autunno / Inverno 2025 – 2026

DICEMBRE 2025

Sabato 13 dicembre – ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2h30

Sabato 20 dicembre – ore 9:30

Escursione in mountain bike – durata 3h30

Sabato 27 dicembre – ore 10:00

Passeggiata letteraria – durata 2h

GENNAIO 2026

Sabato 4 gennaio – ore 14:30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30

Sabato 10 gennaio – ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2h30

Domenica 18 gennaio – ore 9:30

Escursione in mountain bike – durata 3h30

Sabato 24 gennaio – ore 10:00

Passeggiata letteraria – durata 2h

FEBBRAIO 2026

Sabato 7 febbraio – ore 14:30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30

Domenica 15 febbraio – ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2h30

Sabato 21 febbraio – ore 9:30

Escursione in mountain bike – durata 3h30

MARZO 2026

Domenica 1 marzo – ore 10:00

Passeggiata letteraria – durata 2h

Sabato 7 marzo – ore 14:30

Minitrekking all’Isola Clodia – durata 2h30

Domenica 15 marzo – ore 14:30

Passeggiata ornitologica – durata 2h30

Domenica 21 marzo – ore 9:30

Escursione in mountain bike – durata 3h30

EVENTO SPECIALE – RAMSAR DAY

Domenica 1 febbraio 2026 (data indicata come 01/02)

Un’intera giornata di eventi dedicati alle aree umide e alla biodiversità.