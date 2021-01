“Di ranocchi, pricipesse, principi e rompesse”: favole per bambini online dalla biblioteca

PIOMBINO – Si intitola “Di ranocchi, pricipesse, principi e rompesse” il prossimo appuntamento di “Biblio Sabato Kids”, in programma per sabato 30 gennaio alle 16.30.

In collegamento dalla Biblioteca su Google Meet, l’evento è dedicato alla lettura di divertenti versioni “a rovescio” della fiaba del principe ranocchio tratte da “Principe della gioia” di Gek Tessaro (Lapis, 2020) e “Una principessa indipendente” di Babette Cole (Mondadori, 2018).

Dopo le letture, curate dai volontari, sarà possibile partecipare ad un laboratorio creativo per realizzare, attraverso il riciclo creativo, corone da principi e principesse, da re, regine, da ranocchi e… rospesse. Per il laboratorio è necessario procurarsi feltro colorato, lapis, elastico, forbicine, colla vinilica e accessori vari per decorare come bottoni, fiorellini, gemme.

La partecipazione è gratuita: basterà contattare la biblioteca per avere il link per collegarsi.

Info e prenotazioni: 0565 226110 ; biblioteca@comune.piombino.li.it