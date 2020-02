“Di maschera in maschera”: la festa di Carnevale tra musica e poesia

GROSSETO – Il Carnevale si sa è il regno della maschera, che, in varie forme, è presente nella storia umana da tempo immemorabile. Nel tempo del Carnevale i valori si invertono, il re diventa suddito, il suddito re, il povero ricco e viceversa. In realtà come insegnano i grandi del Teatro, dalla tragedia greca a Shakespeare, fino a Pirandello, l’individuo ogni giorno indossa una maschera o più maschere. La maschera serve per stabilire relazioni sociali, vivere i nostri diversi stati d’animo, difenderci e competere con altri.

La festa “Di Maschera in Maschera”, organizzata il 20 febbraio alla Sala Pace dalla Scuola Scenaperta dell’Associazione Polis, vuole proporre in forma di gioco una riflessione sul tema delle nostre maschere. Saranno recitati testi di Shakespeare, Pirandello, Bukowski, Courteline, Joyce che affascinano con la loro arte lo spettatore e attraverso l’emozione indicano un percorso di conoscenza di sé.

La festa sarà animata da giochi e musica per coinvolgere gli spettatori in momenti di socializzazione divertente e creativa.

Interpreti dei testi sono Graziano Alberti, Michela Azzolini, Davide Braglia, Valeria Viva, Armida Tosi, Valentina Murru, Marcella Vignali, Marta Bianchi, Carlo Donadio, Stefania Marconi. Alle percussioni Kebba Susso. Un buffet con vini pregiati sarà offerto agli spettatori. La festa è condotta da Francesco Tarsi.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21,15, Sala Pace, Via Unione Sovietica 44

Ingresso 10 euro, con riduzione a 7 per chi si presenta indossando una maschera.

Per info visitare la pagina Facebook Associazione Polis 2001 o contattare il numero 3472299737.