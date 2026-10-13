SANTA FIORA – Al via a Santa Fiora “Di libri e di storie”, due appuntamenti, il 18 ottobre e il 15 novembre, per incontrare autori, scoprire libri, ascoltare musica e condividere storie. Santa Fiora apre le porte a un nuovo percorso culturale che mette al centro la letteratura, la memoria e il legame tra le persone e il territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Santa Fiora e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, propone incontri e spettacoli con protagonisti di rilievo del panorama culturale italiano.

Si comincia domenica 18 ottobre con un doppio appuntamento: alle 18.30, nella Sala del Popolo, l’incontro “Due montagne, una memoria”, una conversazione con Massimo Zamboni, a partire dal suo ultimo libro “Pregate per Ea”, pubblicato da Einaudi. La sera, alle 21.15, al teatro Camilleri, reading musicale “Pregate per Ea”. Una preghiera acustica, insieme a Cristiano Roversi ed Erik Montanari.

Domenica 15 novembre sarà invece una giornata dedicata ad Andrea Camilleri, alla sua straordinaria eredità culturale e al rapporto speciale che lo legava a Santa Fiora.

Alle 18, al Meata Brew House, presentazione del libro “Stupor Mundi”, di Francesco Bozzi e Silio Bozzi, con Carlo Legaluppi. Alle 21, a teatro, l’incontro dal titolo “Andrea Camilleri: una storia”, un momento dedicato al maestro, alla sua opera e al legame con Santa Fiora, a partire dal libro di Luca Crovi. Converseranno con Luca Crovi, Silio e Francesco Bozzi, il sindaco Federico Balocchi e le persone che hanno conosciuto e condiviso esperienze con il maestro.

“Ospiteremo a Santa Fiora autori di rilievo e con loro affronteremo temi familiari alla nostra comunità, a tratti divertenti, a tratti duri, che riguardano piccole realtà e territori diversi, dall’Alto Appennino reggiano, passando per l’Amiata e raggiungendo la Sicilia, in un interessante confronto e scambio di racconti e visioni. – commenta Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo – Lo scopo di questo progetto che abbiamo costruito insieme alla Fondazione Santa Fiora Cultura e con il sostegno del Consiglio regionale, è quello di creare occasioni di conoscenza e approfondimento anche in periodi destagionalizzati, in un’idea di continuità tra il fermento delle iniziative estive e la prossima stagione teatrale”.

“Di libri e di storie – spiega Isabella Dessalvi, vicepresidente di Fondazione Santa Fiora Cultura – nasce con una volontà precisa di cultura: non eventi isolati, ma occasioni per avviare un dialogo continuo sulla montagna e le comunità che la abitano. Con “Due montagne, una memoria” e con la giornata dedicata ad Andrea Camilleri portiamo avanti questa idea. Massimo Zamboni ci parla di un’altra montagna, ma lo fa con parole che la nostra gente, che ha vissuto la miniera e la montagna, riconosce come sue. E raccontare Camilleri qui, a Santa Fiora, significa restituire alla comunità un legame autentico, non una celebrazione a distanza: lui ha scelto Bagnolo, e noi scegliamo di non dimenticarlo. Ringrazio la Regione Toscana, il Comune e tutti coloro che hanno reso possibile questo autunno di incontri.”

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.