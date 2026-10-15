GROSSETO – Un viaggio nel mondo interiore di Frida Kahlo attraverso i suoi dipinti è il percorso proposto da “Destinazione Frida”, il laboratorio didattico a cura di PromoCultura in collaborazione con Odeon Studio, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17.00 al Polo Le Clarisse, dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Il costo è 6 euro a bambino. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0564 488066, dal giovedì alla domenica in orario di apertura, oppure scrivere a [email protected].

Guidati nell’osservazione delle opere, i piccoli partecipanti scopriranno come la pittura permettesse a Frida Kahlo di “viaggiare” con l’immaginazione anche quando era costretta a rimanere a letto. Il laboratorio avvicinerà i bambini al suo universo attraverso i colori del Messico, i paesaggi e il contrasto con la città, gli autoritrattti e i simboli ricorrenti nei suoi dipinti.