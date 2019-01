Denny Zuko e Sandy sul palco del Moderno. A teatro il musical Grease

GROSSETO – Un altro appuntamento della stagione teatrale sarà interamente dedicato al musical, che farà la sua comparsa sul palco del Teatro Moderno lunedì 4 febbraio alle 21, con Grease. Commedia cult degli anni settanta, la storia di Denny Zuko e Sandy sarà riproposta in chiave musicale in una lettura del tutto inedita. A produrlo è la Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi.

Da oltre 20 anni, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, in Italia, è un fenomeno che si conferma a ogni replica: più di 1.750 per oltre 1.750.000 spettatori a teatro. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale.

A vestire i panni di Danny Zuko sarà Giulio Corso, new entry del cast, a fianco di Lucia Blanco che interpreta Sandy. Altri interpreti, Riccardo Sinisi, Eleonora Lombardo, Nick Casciaro. Un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza e agli anni Cinquanta che oggi, come allora, rappresentano il simbolo di un mondo sereno e di una fiducia incrollabile del futuro e nel progresso.

Durata 2h 30 con intervallo

Informazioni:

Biglietteria Teatro Moderno:

Tel. 0564 22429

Cell. 334 1030779

www.comune.grosseto.it

promozione.cultura@comune.grosseto.it

www.toscanaspettacolo.it

Prezzi:

1 settore platea: 30 euro intero, 27 euro ridotto.

2 settore platea e galleria: 27 euro intero, 25 euro ridotto

Riduzioni e agevolazioni:

Under 30 e studenti medie e superiori posto unico 10 euro

Speciale Università della Toscana posto unico 8 euro