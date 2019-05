Degustazioni e escursioni al Festival dell’olio delle Terre del Tufo

PITIGLIANO – Sabato 11 e domenica 12 maggio a Pitigliano è in programma la prima edizione del Festival dell’olio delle Terre del Tufo con la mostra mercato allestita negli Ex Granai di Palazzo Orsini che aprirà dalla mattina, dalle 9.30 alle 19.30.

L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dalla pro loco l’Orso con il patrocinio del Comune, è quello di valorizzare un prodotto che rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio.

Oltre alla mostra mercato saranno organizzati due tavoli tecnici. Il primo, in programma l’11 maggio alle ore 10 sul tema “La filiera dell’olio tra agricoltura e turismo come opportunità di business per il territorio”, vedrà come protagonisti e relatori Antonio Merli (frantoio di Sovana) che parlerà di filiera dell’olio tra prodotti e servizi, Giancarlo Rossi (frantoio di Petricci) che interverrà sulle frangiture contemporanee e Lucio Marretti (frantoio di Pitigliano) che parlerà di economia locale e olivicoltura. Prenderanno inoltre la parola gli agronomi Luigi Walter Antonelli su progetto Slow Food per l’olio, Lorenzo Andi sul beneficio della biodinamica tra olivicoltura e salute e Alessandro De Logu su innovazioni tecnologiche e coltivazione dell’olivo.

Il secondo tavolo è in programma per il 12 maggio alle ore 10 dal titolo “Non solo olio: il benessere della persona. Il ruolo di tutti gli operatori agro-turistici nella costruzione di un efficace circuito commerciale”. Questo vedrà come relatori diverse professionalità e testimonial, che a vario titolo porteranno il loro contributo nell’ottica di mostrare come connesso all’olio c’è un mondo imprenditoriale di servizi e prodotti tutti legati al benessere della persona. Velio Piccolo parlerà del ruolo dell’olio tra agricoltura e turismo, a seguire Pamela Polvani che interverrà sulla costruzione di un brand, Clarita Nassuato sulle terre del tufo tra magia dei luoghi e cura dell’anima, Irene Belli sul lungo viaggio dell’olio e dell’olivo fino alla sua entrata in Italia. Infine, Cristina Mengaldo farà un intervento sull’uso dell’olio nella professione del naturopata. Entrambi i tavoli saranno presieduti da Angela Francardi, avvocato e produttrice di olio.

Sabato 11 maggio sarà inoltre possibile fare una serie di attività collaterali:

12,30 – degustazioni d’olio;

15,30 – partecipare all’escursione guidata al Parco archeologico all’aperto Alberto Manzi, necropoli di San Giovanni, dove alle 17 si terrà l’iniziativa musica primordiale e archeologia, un’esperienza olistica sulla necropoli di San Giovanni, spettacolo concerto di Melotea;

20 – cena sensoriale nei ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa Olio alla Carta.

Al front office della mostra mercato i visitatori potranno prenotare l’escursione e lo spettacolo e richiedere la lista dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa “Olio alla carta”.