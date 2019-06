Degusta lʼestate, gli eventi estivi a Terme di Saturnia

29.06 Musica con “Accordi e Disaccordi Trio”, degustazione a cura del Caseificio di Manciano in abbinamento ai Vini della Cantina Vignaioli di Scansano

6.07 Musica con Liliana Cafiero Duo, degustazione a cura del Caseificio di Manciano in abbinamento alle proposte dell’Enoteca Scansanese

27.07 Musica con “Accordi e Disaccordi Trio”, degustazione a cura del Caseificio di Manciano in abbinamento a vini del territorio

03.08 Musica con “Accordi e Disaccordi Trio”, degustazione a cura del Caseificio di Manciano in abbinamento a vini del territorio

24.08 Musica con Fausto Rossi, degustazione a cura del Caseificio di Manciano in abbinamento ai Vini della Cantina Vignaioli di Scansano

Torna il bus delle terme

5 nuove date per raggiungere le Terme di Saturnia dalla Stazione Tiburtina in bus e trascorrere una giornata di benessere termale dimenticando lo stress del viaggio in auto. Partenza alle ore 8 da Roma, rientro da Terme di Saturnia alle ore 17.

Date:

•30 giugno

• 21 luglio

• 25 agosto

• 29 settembre • 27 ottobre