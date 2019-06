“De Reditu Suo” torna a Roselle dopo 25 anni nella versione di Mazzolai

ROSELLE – Dopo 25 anni dalla sua prima rappresentazione assoluta, l’Anfiteatro romano di Roselle accoglie di nuovo l’evento teatrale “De Reditu Suo – Il Ritorno”, nella versione di Aldo Mazzolai. Sarà domenica 2 giugno 2019 alle ore 16:00.

De Reditu suo, che tradotto letteralmente – “Sul proprio ritorno”, è il diario di bordo di un viaggiatore nostalgico e appassionato di una Roma caput mundi al suo canto del cigno, nel V secolo d.C: ovvero all’inizio della fine del glorioso Impero Romano, in preda via via a quelle incursioni barbariche che ne avrebbero definitivamente rovinato i boni mores, i costumi e le tradizioni che avevano fatto grande l’Urbe. Rutilio per viaggiare verso la Gallia in preda alla guerra, sceglie la via del mare e costeggiando il Tirreno disegna una mappa straordinaria dei luoghi che vede e presso cui si accampa ogni sera al tramonto.

La poesia di Mazzolai si fa sentire nella bella traduzione in versi ed è completata da altri testi scritti dal grande e appassionato Storico della Maremma. Ad attendere il pubblico per rileggere i versi vibranti del poeta e storico Rutilio Namaziano, saranno gli attori allievi della Scuola di Teatro ScenAperta: Graziano Alberti, Davide Braglia, Maria Del Vecchio, Carlo Donadio, Valentina Murru, Marcella Vignali. Michela Azzolini. I versi latini risuoneranno nell’Anfiteatro per la voce di Letizia Stammati. Lo spettacolo è preceduto da una visita guidata da Osvaldo Barbetti, allievo di Mazzolai. La Regia è di Francesco Tarsi. Sarà presente alla manifestazione la Famiglia Mazzolai. Tutto si concluderà con un rinfresco e degustazione di vini. Il comune di Grosseto e il Polo Museale della Toscana patrocinano l’Evento.

Costo ingresso 10 Euro intero e 8 ridotto studenti, compresi ingresso al Parco, visita guidata e buffet Info: asscultpolis2001@libero.it tel 347.2299737