“De reditu suo”: nell’antica città di Cosa va in scena il ricordo dell’Impero Romano

ANSEDONIA – L’Associazione ScenAperta, diretta da Francesco Tarsi, presenta “De reditu suo – Il Ritorno”, lettura teatrale del poema di Claudio Rutilio Namaziano, domenica 14 Luglio alle 18 nelle vestigia millenarie dell’Antica Città di Cosa (Ansedonia).

Mai cornice fu più appropriata per far rivivere il resoconto di un autore, quale Rutilio Namaziano, non abbastanza conosciuto, ma che seppe parlare di Roma con il piglio accurato di un reporter e l’affetto nostalgico di un figlio che saluta una grande madre sul liminare dei suoi anni migliori.

Il “De Reditu suo”, che tradotto letteralmente significa “Sul proprio ritorno”, è un diario di bordo, datato V secolo dopo Cristo: siamo alle soglie del canto del cigno del glorioso Impero Romano, in preda via via a quelle incursioni barbariche che ne avrebbero definitivamente rovinato i boni mores, i costumi e le tradizioni che avevano fatto grande l’Urbe. Rutilio è stato a sua volta costretto a lasciare la sua amatissima Roma, a causa delle invasioni dei Visigoti. È l’inverno del 415 (o 417), e lo scrittore fa ritorno alla sua terra natia, la Gallia Narbonese. A causa delle condizioni di degrado della viabilità stradale, è costretto a risalire la penisola via mare. Tra le tappe più suggestive in cui si accampa c’è l’Argentario, teatro scenografico di scorci pittoreschi, da cui rivivere e rimembrare attraverso una memoria impeccabile e minuziosa, un mosaico di ricordi mitologici, fatti, persone e personaggi avvolti tra storia e leggenda.

Ad attendervi per rileggere i versi vibranti del poeta e storico Rutilio Namaziano, nella prestigiosa traduzione del latinista Aldo Mazzolai, saranno gli attori allievi della Scuola di Teatro ScenAperta: Graziano Alberti, Maria Del Vecchio, Valentina Murru, Marcella Vignali. La regia è firmata da Francesco Tarsi, mentre la visita guidata dei reperti archeologici è a cura del personale del Polo Museale.

Costo dei biglietti: 10 euro intero; 6 euro ridotto studenti, compresi visita guidata e rinfresco con vino.

Per info e prenotazioni: 347 2299737

asscultpolis2001@libero.it