FOLLONICA. Dario Aita torna al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica sabato 10 ottobre.

Viste le tantissime richieste sarà prevista una doppia proiezione alle ore 18.00 e alle ore 21.30.

Dario Aita torna al Cineclub dopo essere stato ospite per “Primadonna” di Marta Savina e questa volta sarà a Follonica appositamente per presentare insieme a noi il suo nuovo film: “Franco Battiato. Il lungo viaggio” di Renato De Maria.

Dario Aita interpreta Franco Battiato e nel film canta personalmente con la sua voce le canzoni del grande cantante siciliano, regalandoci un’interpretazione magistrale.

Un’interpretazione che gli è valsa anche una candidatura ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 come Miglior Attore Protagonista.

Un volto amatissimo dal pubblico, protagonista anche di “Parthenope” di Paolo Sorrentino, delle serie Tv “L’allieva”, “La legge di Lidia Poet” e “Il professore”.

Sarà proiettata la versione cinematografica del film, e al termine Dario rimarrà per parlare del film, di Battiato e di questa straordinaria esperienza.

Dopo il tutto esaurito di “The Bibi Files”, è consigliata la prenotazione per essere sicuri di avere il proprio posto.

Per prenotare è necessario contattare il numero: 339 388 0312