Danza protagonista alle Clarisse con “Respiri di Bellezza”

GROSSETO – Anche il Polo culturale Le Clarisse ospita le performance “Respiri di Bellezza. Dialogo tra danza e i luoghi d’arte e di cultura della Città di Grosseto”. Il progetto ideato e promosso da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva andrà in scena tre volte nel mese di agosto nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura: il primo appuntamento è in programma giovedì 6 agosto con due performance di danza contemporanea, “Ex voto”, all’interno della Chiesa di Bigi, alle ore 21.30 e alle ore 22.30.

L’ingresso è libero e gratuito, ma occorre la prenotazione e in questa occasione l’evento ha già raggiunto il numero massimo di presenze consentito. Ma ci saranno altre occasioni per assistere a “Ex voto” all’interno della Chiesa dei Bigi: si replica mercoledì 19 e venerdì 28 agosto, sempre con doppio spettacolo alle 21.30 e 22.30. Chi desidera prenotare può chiamare il numero 0564 488067/069/547.

«La performance “Ex voto” – spiegano i promotori dell’iniziativa – è stata creata ad hoc per i luoghi in cui viene realizzata. Mette in scena il dialogo tra umano e divino, tra riconoscenza e speranza, ispirandosi agli ex-voto, piccole opere d’arte popolare offerte in ringraziamento per una grazia ricevuta o una promessa esaudita, di cui viene svelata la dimensione tragicamente umana e utilitaristica».

Più in generale, il progetto “Respiri di bellezza” propone «performance site-specific ispirate ai luoghi e proposte al pubblico e ai visitatori dei musei cittadini, create per l’occasione da Francesca Selva. La bellezza dei luoghi d’arte e di cultura si fonde e si confonde con la danza».