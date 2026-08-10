SANTA FIORA – Santa Fiora si prepara ad accogliere una nuova edizione de La Piazza Letteraria, un ciclo di incontri con autori, presentazioni di libri e dialoghi, per un’estate che mette al centro la passione per la lettura.

Ad aprire questa edizione sarà un appuntamento speciale con Dante Alighieri: mercoledì 12 agosto, alle ore 19, Riccardo Starnotti, nelle vesti del sommo poeta, sarà il protagonista di una passeggiata-racconto dedicata al VI canto del Purgatorio.

Un appuntamento che a Santa Fiora assume un significato particolare: è proprio in questo canto che Dante Alighieri cita il paese nel celebre verso “e vedrai Santafior com’è oscura!”, all’interno della grande invettiva dedicata alla situazione politica dell’Italia.

Un legame diretto tra la Divina Commedia e Santa Fiora che accompagnerà il pubblico lungo il racconto. Il ritrovo per la passeggiata è in piazza Garibaldi. Iniziativa gratuita.

Venerdì 14 agosto, alle ore 19.00, in piazza Garibaldi, spazio alla narrativa contemporanea con Dianora Tinti, che presenterà Sopravvivere non basta, il suo nuovo romanzo edito da Piemme.

Una storia ispirata a vicende reali della Seconda guerra mondiale, che attraversa tre generazioni e porta alla luce segreti familiari rimasti nascosti per decenni. Ingresso gratuito.

La Piazza Letteraria, promossa dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione di Fondazione Santa Fiora Cultura, proseguirà con altri appuntamenti a settembre e ottobre, per dare continuità alla programmazione e offrire nuove occasioni culturali oltre la stagione estiva.

“La Piazza Letteraria è una iniziativa ormai consolidata, che trasforma il centro storico di Santa Fiora in un salotto letterario all’aperto – sottolinea Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo di Santa Fiora – dove il pubblico può dialogare con gli autori dei libri.

Quest’anno abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo progetto, non limitandolo al periodo centrale dell’estate ma proseguendo anche a settembre e ottobre, per creare occasioni di visita e di permanenza a Santa Fiora anche nei mesi autunnali, attraverso una proposta culturale di qualità.

Partiamo con Dante Alighieri che passeggerà per le vie di Santa Fiora, interpretato da Riccardo Starnotti, un modo originale per riscoprire il legame tra il nostro paese e la Divina Commedia e trasformare le strade e le piazze del centro storico in un vero e proprio palcoscenico della cultura, dove la storia e la letteratura incontrano il pubblico e tornano a vivere”.