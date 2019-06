Dante all’Inferno e Calandrino la proiezione dei lavori del Liceo artistico

GROSSETO – Dante all’Inferno e Calandrino. Storia di un piccolo malandrino sono i titoli che gli studenti del Liceo Artistico Serale hanno dato rispettivamente allo spot per il Liceo e al cortometraggio prodotti in questo anno scolastico, parafrasando le opere di Dante e Boccaccio. Si tratta dei lavori finali di un percorso didattico curato dal docente di Lingua e Letteratura Italiana Pasquale Iuzzolino che, insieme ai suoi studenti, ha dedicato ai due grandissimi autori della letteratura italiana una rilettura in chiave ironica e divertente. Martedì 4 giugno alle ore 18, nella sede in via Pian d’Alma 15 i video saranno presentati a tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro di arte e cinema.

Il cortometraggio, ispirato alla novella di Boccaccio Calandrino e l’elitropia, è stato realizzato coinvolgendo gli studenti, che hanno contribuito alla sceneggiatura oltre a lavorare agli effetti scenici, fino a disegnare e confezionare i costumi. Le riprese si sono svolte nella sede del Liceo Artistico e a Buriano, con la partecipazione straordinaria di alcuni ex alunni.

Martedì, oltre alla proiezione, sarà presentato in anteprima anche lo spot promozionale del Liceo Artistico serale, sempre realizzato dagli studenti che, quest’anno, l’hanno voluto dedicare a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia. Dante all’inferno, titolo tutto giocato sul doppio senso delle parole, racconta e descrive il viaggio del Sommo poeta all’interno del Liceo Artistico serale. Dante prova a convincere ad iscriversi al Liceo Artistico serale tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso artistico anche in età adulta, in una spassosa quanto surreale passeggiata nei locali scolastici, perché non ci si deve mai fermare di fronte alla voglia di accrescere le proprie attitudini artistiche.

La proiezione è aperta a tutti e, nell’occasione, sarà possibile visitare il liceo e iscriversi al prossimo anno scolastico.

Per informazioni telefonare al numero 0564-484871 oppure consultare il sito www.polobianciardigrosseto.it/ o ancora la pagina facebook