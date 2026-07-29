CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA – Un omaggio a Ryuichi Sakamoto affidato al pianoforte di uno dei nomi più amati del jazz italiano. Danilo Rea è protagonista della tappa del Grey Cat Festival in programma domenica 9 agosto, alle 21.30, nella cornice del Parco di Villa Ginori, in piazza Roma a Castelnuovo di Val di Cecina.

Il concerto: “Sakamoto & Me”

Sul palco, insieme a Rea, lo special guest Martux_M. Il concerto presenta il progetto “Sakamoto & Me”, omaggio musicale al grande compositore giapponese Ryuichi Sakamoto: pianoforte ed elettronica si fondono in un percorso sonoro intenso e coinvolgente.

Castelnuovo, unico comune pisano nella rassegna

La serata segna anche la partecipazione del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina al festival: è l’unico comune della provincia di Pisa a far parte della storica rassegna musicale itinerante, che ha il suo cuore in Maremma.

Il Grey Cat Festival

Il Grey Cat Festival è una delle più importanti rassegne jazz della Toscana. Organizzato dall’Associazione Music Pool, porta ogni estate artisti di fama nazionale e internazionale in luoghi di grande fascino storico e paesaggistico della Maremma. L’edizione 2026 si svolge da fine luglio al 19 agosto, con una programmazione capace di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del territorio.

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