CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Gran finale per la terza edizione di PopCast – Castiglione Sound Festival. Venerdì 4 settembre, sulla spiaggia della Darsena di Castiglione della Pescaia, il Calasole Live ospiterà il concerto di Daniele Silvestri, uno degli artisti più amati e apprezzati della musica italiana.

La festa prenderà il via già alle 18:00, con il DJ set che accompagnerà il pubblico verso il tramonto e l’atteso concerto. Daniele Silvestri proporrà oltre due ore di spettacolo, alternando i grandi successi della sua carriera ai brani più recenti, con particolare attenzione all’ultimo album e al tour “Canzoni da spiaggia”, perfettamente in sintonia con la cornice del Calasole.

Sarà uno spettacolo speciale, al tramonto, in uno degli scenari più suggestivi di Castiglione della Pescaia, con il mare come scenografia naturale, il sole che cala all’orizzonte e la musica a fare da colonna sonora a una serata che si preannuncia indimenticabile.

Un appuntamento pensato per fondere musica e paesaggio, che si consolida nel calendario degli eventi musicali dell’estate castiglionese come proposta capace di unire artisti di rilievo, pubblico e luoghi di grande suggestione.

«Continua l’estate infinita di eventi a Castiglione della Pescaia – afferma la sindaca Elena Nappi – ed anche settembre regala momenti straordinari come il concertone in spiaggia al Calasole che dal 2022 coinvolge ed attrae tantissimi spettatori in una location perfetta per godere a pieno di musica e divertimento offerto gratuitamente dall’amministrazione comunale a cittadini e turisti. Siamo molto orgogliosi di questo format che ha riscosso, fin dal primo anno proposto, un enorme apprezzamento e successo, grazie anche agli importanti artisti che si sono alternati sul palco nei vari anni, dalla Bandabardò ai Planet Funk, passando per Colapesce e Dimartino e Capossela, approdiamo quest’anno a un grande cantautore italiano come Daniele Silvestri».

«C’è tanta attesa per l’evento di chiusura di questa terza edizione di PopCast – dichiara Paco Mengozzi di Men/Go Music Fest –. Un ospite d’eccezione come Daniele Silvestri, con il suo concerto, rappresenta un’occasione veramente speciale per ascoltare i brani del suo ultimo album e del tour “Canzoni da spiaggia”. È un progetto particolarmente in linea con il contesto del Calasole: al tramonto, sulla spiaggia della Darsena, sarà un momento molto suggestivo, a due passi dal mare.

Con questa serata si chiude un’edizione molto bella, che ha visto la crescita della manifestazione e una risposta sempre maggiore da parte del pubblico. Un grazie a tutta la macchina organizzativa, all’Amministrazione e a tutti gli addetti ai lavori, perché veramente tutto ha funzionato alla perfezione, consentendo di proporre ai visitatori e ai turisti momenti di altissimo livello musicale in diversi momenti della stagione estiva. Siamo molto orgogliosi».