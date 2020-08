“Dancing Days. 1978-1979: i due anni che hanno cambiato l’Italia”: presentazione del libro in biblioteca

MONTEMERANO – A Montemerano (Manciano), alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte, mercoledì 12 agosto alle 21 presentazione del libro di Paolo Morando 1978-1979 Dancing days. I due anni che hanno cambiato l’Italia (Laterza 20091-20202).

Il giornalista e scrittore Paolo Morando ritorna a Montemerano dove negli anni scorsi ha presentato due suoi libri di grande successo: ’80. L’inizio della barbarie (2016) e Prima di Piazza Fontana. La prova generale (2019).

In questo terzo incontro Paolo Morando presenta il suo primo libro di inchiesta storico-giornalistica – Dancing Days. 1978-1979: I due anni che hanno cambiato l’Italia del 2009 – che Laterza ha ristampato pochi mesi fa.

Dopo il ’68, dopo il ’77 delle P38, dopo il sequestro Moro, l’Italia è stanca delle piazze e sazia di politica. Tutto sta per cambiare e una singolare campagna giornalistica apre le danze della “fuga nel privato”. Sentimenti e canzonette, nuove religioni e boom della moda: inizia la stagione del riflusso che porterà agli anni ’80. Ma non tutto era come appariva.

L’incontro avrà luogo nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e sicurezza, con prenotazione al 335-7617773.