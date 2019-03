“D’amore e di Periferia”: arriva in città il nuovo audiolibro del gruppo Antiscenica

GROSSETO – Domenica 10 marzo alle 18:45, la Libreria “Quanto Basta” ospiterà il gruppo Antiscenica con la presentazione del loro nuovo lavoro: l’audiolibro “D’amore e di Periferia”.

Saranno presenti: Simone Ferretti, l’autore Andrea Lanzini e il compositore Carlo Sciannameo.

Antiscenica nasce nel 2018 dalla penna dell’attore Andrea Lanzini, dalle note di basso del musicista Carlo Sciannameo e dalle performance dell’attrice Elisa Buonomo: «Ci proponiamo di rappresentare drammaturgie originali – dicono – L’incontro di tre sensibilità che dibattono sul tema dei rapporti, dell’amore, degli incontri, delle solutudini e delle controversie esistenziali, ha fatto nascere il primo lavoro poetico, musicale e performativo dal titolo “D’amore e di Periferia” uscito auto prodotto nel dicembre 2018.

Iniziato a scriverlo nel marzo 2017 il lavoro in due anni si è caricato di tantissimi aspetti molto potenti per la loro evocazione. Ad indagarne la forza ci pensano le pagine di un libro, le note di un CD ed uno spettacolo teatrale. La prima rappresentazione è stata fatta il 28 ottobre 2018, presso il Teatro del comune di Cinigiano.

Il progetto nasce come spettacolo e poi diventa un audiolibro; empatico ed emotivo, per i temi che tratta, si colloca a pieno titolo nei nuovi linguaggi che compongono il panorama teatrale contemporaneo, facendo convivere sullo stesso palco la Musica, il mondo dello Spoken e la Performance».

La trama

“D’amore e di periferia”

Un mattino ti svegli ed è tutto finito, ed è tutto nuovo, ed è tutto quello che hai, ed è tutto. Non sei più tu. O per lo meno non sei più quello che credi ancora di essere. Ancora sei ma non lo sei già più. Sarai, ma questo ancora non puoi saperlo. In quel preciso mattino in cui ti svegli, in cui ti accorgi che è tutto.

Un primo doloroso abbandono risveglia un uomo dal torpore e dalla sicurezza di tanti anni passati accanto alla donna che voleva sua per sempre. Le sensazioni e i ricordi diventano vividi e si mescolano in un vortice emozionale che sembra non avere pace. La promessa di una fine innocente sfuma così nell’orgoglio e nei risentimenti: un ultimo saluto carico di rabbia verso l’ombra di una donna che diventa sempre più invisibile. Sono il tormento ed i rimorsi a tenerlo sveglio di notte mentre vaga senza meta alla ricerca disperata di qualcosa che possa porre quiete alla sua anima solitaria. La rabbia, come sempre ,chiude le porte ai sentimenti incatenando il cuore e chiudendolo al mondo esterno. Sarà un incontro con una donna a creare un inaspettato momento di poesia e a sciogliere queste catene.

Come in un libro le azioni tra i due sfogliano pagine di connessioni, segreti, gioie condivise, tenerezza, malinconia e tranquillità, risvegliando in un soffio ciò che fino a quel momento ardeva solo come brace. Sarà nuovamente il capitolo del passato a reclamare il suo posto a costringere l’uomo ad intraprendere di nuovo una via solitaria con desideri più altalenanti ed in netto contrasto tra loro. Ormai in caduta libera, senza alcun freno o controllo, si lascia andare ad un susseguirsi di incontri con donne diverse sprofondando così nel suo essere animale, fragile e meschino, avido di vita, ego libidinale bramoso di creazione e di possessione. Gli eventi corrono in fretta sullo sfondo di una città e l’ uomo adesso vive la condizione di chi è solo fra l’instabile capacità di mantenere l’equilibrio e la chiara consapevolezza di essere già in picchiata, mai esente dalle conseguenze dei propri errori.

Un punto di vista sull’amore, sulla solitudine, sulla mancanza, sull’affetto, sulla perdita della personalità ma anche della rinascita psichica e fisica.

È un ciclo di vita raccontato a pensieri. Sarà bellissimo averlo tra le mani, sfogliarlo, leggerlo, poi ascoltarlo, farlo proprio, sentirlo dentro e vivere la sensazione di purificazione dovuta al sentimento.

Durante la presentazione una live performance in acustico con un estratto di “D’amore e di periferia”