Damoka brinda al 2020: Giuggioli e Cantini insieme per festeggiare con pittura e musica

FOLLONICA – L’azienda follonichese Damoka presenta le novità 2020 con un evento in cui la pittura si fonde con la musica.

Sabato 14 dicembre dalle ore 17 nella sede della torrefazione, in via dell’Artigianato 641 a Follonica, arriveranno il maestro Giuliano Giuggioli, direttore artistico Damoka, e il sassofonista Stefano Cocco Cantini: il primo dipingerà un quadro mentre il musicista lo accompagnerà con il sax. Un’esibizione che unisce due artisti follonichesi di dimensione internazionale e che sarà il preludio della presentazione delle novità che l’azienda mostrerà nei prossimi mesi. Ancora una volta centrale nella strategia è l’arte: continua infatti il progetto “Pinocchio viaggiatore”, ideato da Damoka e Giuggioli, che vede la realizzazione di tazzine d’artista con la rappresentazione del viaggio del Pinocchio, che da Follonica è arrivato a Grosseto e Piombino e adesso raggiunge Pisa, Siena, Livorno e Firenze. Su ogni tazzina c’è un dipinto rappresentativo di una delle sette città coinvolte nella rassegna. Ma non mancano altre novità: Damoka ha deciso di creare porcellane a edizione limitata, numerate, in cui sarà riportato fedelmente un dipinto del direttore artistico e di altri artisti che decideranno quale loro opera riprodurre sulla porcellana.

La produzione comporterà il coinvolgimento di aziende di Londra e Milano perché necessita di tecniche innovative. L’edizione limitata sarà disponibile nel 2020. Il prossimo anno tornerà anche l’evento “Artista dell’anno”: il direttore artistico Giuggioli seleziona da tre anni un artista e successivamente alcune delle sue opere vengono riportate sulle bustine di zucchero che Damoka distribuisce in tutte le attività che utilizzano i loro prodotti. Il viaggio quindi continua, proprio come racconta il nome dato alla collezione delle tazzine del “Pinocchio viaggiatore”. «Siamo sempre più convinti – spiega Alessandro D’Amore – che un’azienda come la nostra, fortemente legata al suo territorio ma che sta uscendo dai confini toscani, debba investire in settori che sembrano lontani da una realtà commerciale. Lo stile inconfondibile di Giuliano Giuggioli, che ci accompagna dalla nascita della rassegna “Damoka incontra l’arte” nel 2015, è parte integrante della nostra attività, degli investimenti che mettiamo in atto. L’azienda sta crescendo: nel 2020 metteremo sul mercato una macchina nuova per ristoranti con una capsula particolare con 8,5 grammi di prodotto, tutto questo per migliorare il caffè.

Il progetto si chiamerà “The level” e il sistema sarà chiuso, cioè si potranno usare solo capsule Damoka, e non solo: inseriremo sul mercato anche una gamma di bevande per bar e punti ristoro, una proposta altamente di qualità destinata alle attività commerciali. Voglio ringraziare il maestro Giuggioli e Stefano Cocco Cantini che si sono resi disponibili per questo evento così particolare e emozionante». L’ingresso all’evento è libero e gratuito.