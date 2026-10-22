GROSSETO – Torna protagonista la musica al Polo culturale Le Clarisse con la rassegna Scriabin Concert Series. Sabato 24 ottobre, alle ore 17.30, al pianoforte ci sarà il giovane pianista classe 2007 Stefano Brizzi che, con diverse esibizioni in Italia e all’estero, ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

Il programma musicale prevede l’esecuzione della Sonata op. 10 n. 1 di Ludwig van Beethoven, delle “Variations sérieuses” op. 54 di Felix Mendelssohn e della Sonata n. 6 op. 82 di Sergej Prokofiev.

Il costo del biglietto è 8 euro, ridotto a 6 euro (per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto) e a 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 5372994.

Avvicinatosi al pianoforte all’età di sette anni, Brizzi studia attualmente al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia sotto la guida del maestro Luigi Carroccia. Nel corso della sua formazione ha partecipato a masterclass con musicisti di fama internazionale, approfondendo inoltre il proprio percorso artistico all’Accademia internazionale di Musica e Arte Aimart di Roma.

La sua carriera lo ha già portato a esibirsi in Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Spagna e Stati Uniti. Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il premio speciale “Iancu Tucarman” al Concorso Steinway per giovani talenti di Verona e i primi premi assoluti ai concorsi “Città di Spoleto”, “Henryk Melcer”, “Perusia Harmonica” e “Andrea Baldi”.