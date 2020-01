Dalle più belle arie ottocentesche al jazz: Michele Makarovic e Stefano Pioli in concerto

GROSSETO – Dalle più belle arie ottocentesche agli standard jazz. È il programma di “E all’improvviso… musica”, il secondo appuntamento proposto dalla rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”, organizzata dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio Di Cristofano.

Sabato 1 febbraio alle 17 ,nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto Giannetti (ingresso libero), si esibiranno Michele Makarovic alla tromba e Stefano Pioli al pianoforte.

Makarovic (Grosseto, 1965), si è diplomato in tromba nel 1986 al Conservatorio di Livorno sotto la guida di Alessandro Marchetti e ha frequentato corsi musicali con Vinko Globokar alla Scuola di musica di Fiesole: dopo varie esperienze nel campo classico, nel 1990 ha diretto i suoi studi verso un indirizzo jazzistico frequentando i corsi di Siena Jazz sotto la guida di Paolo Fresu e Giancarlo Gazzani. Nel 1992 si è specializzato in Big band jazz alla scuola popolare di Testaccio di Roma, sotto la guida di Danilo Terenzi e Roberto Ottini. Nella sua carriera ha partecipato come orchestrale e solista a diverse trasmissioni televisive – tra cui “Uno Mattina”, “Fenomeni”, “Paolo Limiti Show” e “Serata d’onore” (Rai1) e “Campioni di ballo” (Canale 5) – e a tournèe teatrali con attori come Lino Banfi, Piera Degli Esposti e Manlio Dovì, oltre a collaborare con Gigi Proietti. Nel 2008 si è laureato in tromba, strumento del quale è docente all’Istituto “Giannetti” di Grosseto.

Stefano Pioli si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida di Marco Vavolo, dal 1985 è insegnante di educazione musicale alle scuole medie inferiori e dal 2000 dirige la Scuola comunale di musica di Castel del Piano.

Per informazioni sul concerto è possibile rivolgersi all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, in via Bulgaria 21 (telefono 0564 453128) dove è possibile anche sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.