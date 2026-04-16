ROCCASTRADA – Ha riaperto nella settimana di Pasqua l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Roccastrada nella sua sede di Corso Roma (di fronte al palazzo comunale) a cura dell’associazione Pro Loco Roccastrada.

L’ufficio per il mese di Aprile effettuerà il seguente orario di apertura: nei giorni di sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 e di domenica dalle ore 10.00 alle 12.30. A partire dal mese di maggio e per tutto il periodo estivo, l’orario di apertura verrà ampliato in relazione all’andamento della stagione turistica. L’ufficio sarà aperto comunque, con soluzione di continuità, fino a tutto il prossimo mese di Settembre e resterà comunque a disposizione anche nei restanti periodi dell’anno per l’organizzazione o la gestione di specifici eventi in materia di promozione turistica e culturale.

Ma vediamo quali sono i primi eventi di primavera promossi dall’Ufficio Iat: sabato 18 aprile dalle 10.00 alle 12.00 Visita alla Necropoli di Casenovole (Casal di Pari) con Andrea Marcocci con ritrovo al Cimitero di Casenovole; Domenica 19 aprile dalle 10.00 alle 12.30 visita al geosito preistorico La Pietra (Parco Nazionale Colline Metallifere) con Asia Marianelli con ritrovo in località Santa Sicutera; domenica 26 aprile con partenza alle ore 16.00 passeggiata nel borgo di Montemassi con ritrovo fissato in Piazza della Madonna a Montemassi, insieme a Roberto Farinelli, archeologo medievista.

Il programma proseguirà anche a giugno: martedì 2 giugno dalle 10.00 alle 12.00 passeggiata dei palmenti nel centro abitato di Roccastrada con Asia Marianelli con ritrovo in loc. Il Terzo; sabato 13 giugno dalle 10.00 alle 12.30 visita alla necropoli etrusca di Casenovole con Andrea Marcocci con ritrovo al Cimitero di Casenovole; domenica 21 giugno alle ore 16.30 Passeggiata urbana “L’erba di San Giovanni” nel centro abitato di Roccastrada con Manuela Nelli con ritrovo in Corso Roma, di fronte all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica.

Durante tutta la stagione turistica, anche sulla base delle positive esperienze degli scorsi anni, verranno organizzati una serie di eventi all’insegna della scoperta e della valorizzazione del territorio; oltre alle già programmate escursioni e passeggiate alla scoperta delle antiche dimore con la collaborazione di guide ambientali qualificate, faranno da cornice alla stagione 2026 anche altri eventi come mostre, trekking urbani, escursioni a Castelli e riserve naturali presenti nel nostro territorio.

Questi i contatti dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica: tel. 0564/561287 e-mail: [email protected]