GROSSETO – Doppio appuntamento al bar libreria Qb di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, martedì 24 marzo alle 17 la coop Le Orme con Simone Fiderigo Franci presenterà gli appuntamenti di Arte Natura che saranno organizzati tra primavera ed estate compresa la prima della uscite prevista per sabato 28 marzo a Santa Maria della Scala a Siena.
Ma la giornata al QB prosegue anche la sera alle 20.30 con Mohsen Sariaslani, animatore culturale iraniano che da anni abita a Siena dove si occupa di fotografia. Sarà un’importante occasione per ascoltare dalla sua voce la difficile situazione che si vive in Medio Oriente e della resistenza iraniana.