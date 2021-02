Dalle danze ungheresi di Brahms al sud America: concerto in streaming con “Music & Wine”

GROSSETO – Dopo il travolgente successo riportato nei due precedenti appuntamenti, che hanno fatto registrare centinaia di connessioni sia sulla propria pagina Facebook che sul canale Youtube dedicato, il Festival Internazionale “Music & Wine”, giunto quest’anno alla sua trentunesima edizione, prosegue con il proprio terzo evento domenica 7 febbraio prossimo alle 18,30 presso il Museo di Storia Naturale sempre in modalità streaming.

E dopo la fisarmonica e il trio di archi delle puntate precedenti sarà questa la volta degli strumenti a fiato. Salirà infatti sul palcoscenico degli Amici del Quartetto l’ArmoniEnsemble Piano Trio, interessante e vivace gruppo strumentale formato dal flauto di Palma Di Gaetano, dal clarinetto di Giordano Muolo e dal pianoforte di Danilo Panico.

I tre musicisti, provenienti dalla Puglia, presenteranno il programma “Di Danza in Danza”, una simpatica e spettacolare carrellata musicale ispirata alle danze del mondo che si snoderà fra le meravigliose Danze Ungheresi di Brahms (verranno eseguite la 6, la 5 e la 21) fino alla coinvolgente Danza delle Spade di Kaciaturjan, passando poi attraverso il Capriccio Spagnolo e le Danze Cubane di Gottschalk, la Tarantella di Cui e il celeberrimo tema da “La leggenda del pianista sull’Oceano” di Morricone.

I tre artisti componenti il trio hanno al loro attivo una intensissima attività concertistica sia come solisti che in gruppi cameristici, registrazioni discografiche e partecipazioni presso i festival internazionali più importanti, oltre ad essere docenti affermati presso i licei musicali e le scuole ad indirizzo musicale.

Il concerto, come per le volte scorse, sarà preceduto da una breve presentazione dei migliori vini rosati di Maremma a cura di Elisabetta Ceccariglia dell’Associazione “Rosae Maris” e, al termine del concerto, verrà formulata una domanda che consentirà, ai primi fortunati che risponderanno contattando il numero WhatsApp di “Rosae Maris”, di ritirare gratuitamente alcune bottiglie dei vini presentati, per una successiva degustazione casalinga.

Il Festival Music & Wine è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Infoline Ass. Amici del Quartetto: 333.9905662 (anche Whatsapp).