“Dalle bagnature a San Rocco allo sviluppo di Marina di Grosseto”: incontro in Provincia

GROSSETO – L’Associazione archeologica maremmana, con il patrocinio della Provincia e il Comune di Grosseto, ha organizzato la conferenza “Dalle bagnature a San Rocco allo sviluppo di Marina di Grosseto”, che sarà tenuta da Pietro Pettini (architetto) giovedì 21 novembre alle 16 nel Palazzo della Provincia.

Pettini, dopo un breve approfondimento sulle trasformazioni geomorfologiche del territorio costiero, illustrerà la storia urbanistica ed architettonica dell‟abitato di Marina di Grosseto. Le trasformazioni del centro balneare nel corso del ‘900, dopo la prima grande guerra, dalla prima fase delle baracche a quella dei villini liberty, per “approdare”, infine, ai grandi palazzoni e al porto a mare, che testimoniano un profondo cambiamento non solo urbano, ma anche ambientale e paesaggistico.

Il percorso storico si snoderà a partire dal primo nucleo, un lazzeretto settecentesco, e dal successivo forte di San Rocco, per divenire prima luogo di cura per l’affermarsi della talassoterapia e, poi, luogo di svago con le bagnature marine per i sempre più numerosi grossetani. Così il piccolo abitato, per rallegrare la stagione estiva, si è trasformato in un centro turistico dotato di stabilimenti per i bagni di mare, di colonie

per la gioventù grossetana, di locali da ballo, di caffè e ristoranti e anche di una nuova chiesa, di un porto e di una passeggiata a mare, di nuove strutture ricettive e di numerose “seconde case” realizzate anche all’interno di una maestosa pineta costiera.