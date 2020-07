Dall’arte al cinema d’autore: il venerdì capalbiese all’insegna della cultura. Gli appuntamenti

CAPALBIO – Dalla realtà aumentata al cinema d’autore, doppio appuntamento, venerdì 24 luglio, a Capalbio con l’arte, per il cartellone estivo promosso da Fondazione Capalbio, con il patrocinio del Comune.

Alle 19.30 alla galleria d’arte “Il Frantoio” di Capalbio è in programma l’inaugurazione della mostra “Augmented Liberty – Esperimenti di arte in libertà aumentata”, mentre alle 21.30 sul sagrato della chiesa di Borgo Carige si terrà il primo appuntamento con il Premio Lux, premio cinematografico del Parlamento Europeo con la proiezione del film documentario “Honeyland” di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov.

La mostra “Augmented Liberty – Esperimenti di arte in libertà aumentata”. Un’esperienza di realtà aumentata che darà vita a una vera e propria “caccia all’arte contemporanea” nelle vie del borgo più a sud della Maremma Toscana. La mostra, a cura di Maria Concetta Monaci, con il patrocinio del Comune di Capalbio e della neonata Fondazione Capalbio, prevede diverse formule di avvicinamento alle opere d’arte. Oltre alla possibilità di goderne in originale presso la Galleria “Il Frantoio”, alcuni lavori diventeranno oggetto di un percorso da fare a piedi all’interno delle mura della cittadina maremmana nota per la sua attiva vita sociale e culturale.

Un progetto che con tre modalità di espressione: realtà aumentata, in cui la fruizione delle opere d’arte avviene attraverso un’esperienza virtuale, non affidata ai cinque sensi ma alla telecamera dello smartphone, fisica, con grandi manifesti artistici disposti in punti strategici del borgo antico di Capalbio, e originale, nella sala espositiva della galleria “Il Frantoio” e a palazzo Collacchioni, dove sarà possibile ammirare le opere originali.

I visitatori potranno ammirare le opere Maurizio Savini, Giuliano Tomaino, Antonio Barbieri, Armando Tanzini, Bruno Pellegrino dal vivo o nelle vie del borgo, attraverso un app scaricabile gratuitamente che usa la tecnologia di AmbiensVr, partner del progetto.

Avanzato all’interno del borgo di Capalbio, in un percorso di circa mezz’ora, sarà possibile scoprire le opere e interagire con loro attraverso la app: i contenuti poi potranno essere condivisi sui social utilizzando gli hashtag #augmentedliberty e #estatecapalbio.

Un omaggio particolare sarà dedicato all’opera simbolica per antonomasia di Capalbio, il Giardino dei Tarocchi, e alla sua ideatrice, Niki De Saint Phalle, attraverso un’installazione realizzata con Nanas gonfiabili.

La mostra “Augmented Liberty” sarà allestita fino all’11 ottobre prossimo.

Premio Lux: Honeyland. Il film documentario di Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (2019) ha ottenuto due candidature al premio Oscar, oltre agli European European Film Awards, Spirit Awards, Directors Guild, e Producers Guild, e ha vinto un premio ai NSFC Awards.

Propone una riflessione su una questione fondamentale per la sopravvivenza del pianeta, quella legata alla vita della api. Ambientato in Macedonia, terra aspra e piena di contraddizioni, racconta la vita di Hatidze Muratova e della madre Nazife, che vivono tra i resti di un villaggio ormai abbandonato. La loro quotidianità sarà sconvolta dall’arrivo dei nuovi vicini, la famiglia Hussein, che decidono di cimentarsi nello stesso campo di Hatidze, la vendita di miele, mettendo però a rischio l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Il film documentario, che ha richiesto un lavoro di tre anni, nasce come opera di interesse ambientale su un villaggio macedone, ma si trasforma in una riflessione sul sottile equilibrio delle relazioni, di qualsiasi natura esse siano.

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. La musica tornerà protagonista del cartellone estivo di Capalbio sabato 25 luglio con l’imperdibile concerto d’archi del Quartetto di Cremona, dedicato alla memoria del console Filippo Nicosia, capalbiese d’adozione, prematuramente scomparso, mentre giovedì 30 luglio si parla di disabilità a partire dal film-documentario “Se ti abbraccio non aver paura” di Niccolò Maria Pagani.

Domenica 1 agosto secondo appuntamento con il Premio Lux, con la proiezione de “Il regno”, mentre lunedì 2 agosto a Palazzo Collacchioni è in programma l’apertura della quarta edizione della mostra d’arte collettiva “Capalbio Contemporary Art”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti e per partecipare è necessario rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina.

La stagione estiva “E-state a Capalbio” è resa possibile anche grazie al contributo di Banca Tema. La mostra “Augmented liberty” è realizzata anche grazie al contributo di IFund, LVenture Group, Gruppo Innova, Cooperativa Osa, Windenergy, Mar.Sid., Bmc Switzerland, Closca, Grandtour Cycling Events in Italy, Mag.

Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamando questi numeri 338 9315275 (per informazioni su FilmInsieme) o 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviando un’email a fondazionecapalbio@gmail.com