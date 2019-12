Dall’archeotombola alla discesa sotto il Duomo: gli appuntamenti del museo

GROSSETO – Il Museo archeologico e d’arte della Maremma accoglie i suoi visitatori con altri eventi dal sapore natalizio.

Sabato 28 dicembre alle 16.15 e alle 17.30 va in scena l’archeotombola, tradizionale appuntamento rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, per festeggiare in allegria le festività.

Condotta dal personale del museo (Promocultura), la tombola sarà sia un momento di gioco che un’occasione di apprendimento: seguendo la tradizione della smorfia napoletana, infatti ad ogni numero estratto corrisponderà la storia di un reperto o di un personaggio famoso della centenaria storia del Museo. Non mancheranno i premi per i più fortunati. Costo dell’attività: 1 euro.

Domenica 29 dicembre alle 16 è invece prevista la discesa al Vano ipogeo sotto al Duomo, mentre alle 17.15 la visita guidata alla mostra Oltre il Duomo al Museo archeologico e d’arte della Maremma. Per scoprire le meraviglie ritrovate sotto la cattedrale di San Lorenzo ci si potrà affidare alla Società naturalistica speleologica maremmana.

Per info sui costi e per prenotarsi: 0564 488752. Altre info: maam.comune.grosseto.it, www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/