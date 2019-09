Dall’America al Vesuvio con la musica del Duo Chaminade: appuntamento a Marina

MARINA DI GROSSETO – Sarà uno spettacolo di grande suggestione, una bellissima “passeggiata musicale” fra la più bella musica americana e la canzone classica napoletana, quello proposto dal Duo Chaminade, formato da Caterina D’Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte, che verrà offerto (con entrata ad ingresso gratuito) sabato 14 settembre alle 21 presso le Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto, nell’ambito del 29esimo Festival internazionale “Music & Wine” sotto la direzione artistica di Giovanni Lanzini.

L’ambiente elegante delle terme sarà il palcoscenico ideale per un programma altrettanto raffinato e rilassante quale è quello proposto dal Duo di musiciste partenopee: i brani più famosi di Gershwin, Bernstein, Kurt Weill, Piazzolla, fino al repertorio napoletano, Rossini e Morricone trasporteranno gli ascoltatori in in viaggio ideale, sospeso tra Napoli e l’America.

La flautista Caterina D’Amore si è diplomata brillantemente in flauto presso il Conservatorio “Cimarosa” di Avellino , perfezionandosi successivamente con i più grandi nomi del concertismo. Premiata in vari concorsi internazionali, svolge una intensa attività concertistica ed è primo flauto dell’Orchestra “Alma Mahler Sinfonietta”.

Laureata a pieni voti al conservatorio “San Pietro a Maiella” di Napoli, la pianista Antonella De Vinco svolge ugualmente un’intensa attività concertistica sia come solista che in gruppi di musica da camera esibendosi in numerosi paesi del mondo nei Festival e nelle sale più importanti, fra le quale la prestigiosa Carnegie Hall a New York.

Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto da una degustazione dei vini, ospite in questa occasione “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia che presenterà i migliori vini rosati di Maremma.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con l’Hotel Terme Marine Leopoldo II e con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com