Dalla Terra dei Fuochi a Chernobyl: incontro con il fotoreporter Stefano Schirato

GROSSETO – Dopo l’incontro inaugurale dello scorso giugno, il collettivo Clan propone un nuovo appuntamento della rassegna di talk fotografiche “Aperture” che riparte presentando un grande fotoreporter: Stefano Schirato.

L’evento, totalmente gratuito, si terrà giovedì 29 agosto alle 21.30 nella sede della Pro loco Grosseto, nel Bastione Rimembranza, piazza del Popolo. Durante la serata, il fotoreporter ripercorrerà le tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale, soffermandosi in particolare su alcuni recenti lavori. Il racconto sarà arricchito da una selezione di immagini e filmati. A fine incontro l’autore sarà disponibile per domande.

Stefano Schirato è un fotografo noto a livello internazionale per i suoi reportage sociali. Uno dei suoi ultimi lavori è “Terramala”, un progetto fotografico dedicato alla Terra dei Fuochi che si inserisce nel solco di un percorso professionale e umano di lunga durata, costellato da premi e riconoscimenti. In oltre vent’anni di carriera, Stefano Schirato si è impegnato a documentare e raccontare storie: il dramma delle mine antiuomo in Cambogia; l’odissea dei migranti lungo la rotta balcanica; le vendette di sangue in Albania; Chernobyl e la zona intorno al reattore nucleare a 25 anni dall’esplosione; le navi abbandonate e gli equipaggi dimenticati nei porti italiani solamente per citarne alcune. Stefano Schirato è stato anche fotografo di scena e backstage di tre film di Giuseppe Tornatore: La Sconosciuta (2006), Baaria (2009) e La migliore offerta (2013). Oggi collabora come freelance con riviste nazionali ed internazionali (New York Times, Cnn, Washington Post, Newsweek Japan, Al-Jazeera, Le Figarò, Vanity Fair, L’Espresso) e dal 2014 è docente di fotogiornalismo a Pescara, città in cui vive, per la scuola Mood Photography, di cui è socio fondatore.

Collettivo Clan: http://www.collettivoclan.it/ – Clan Foto: http://www.collettivoclan.it/clan-foto/

Per informazioni info@collettivoclan.it – foto@collettivoclan.it