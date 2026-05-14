SCARLINO – Prende il via a Scarlino la rassegna “Dalla terra alla tavola”, un percorso in quattro appuntamenti pensato per valorizzare le produzioni locali e promuovere una cultura del cibo consapevole e legata al territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Scarlino in collaborazione con il Biodistretto Colline della Pia, con il supporto della Pro Scarlino e dell’associazione culturale Progetto incantato.

Ogni incontro sarà accompagnato dal dottor Claudio Cantini, che guiderà i partecipanti in un viaggio tra curiosità, approfondimenti e degustazioni dedicate ad alcuni dei prodotti più rappresentativi della tradizione agroalimentare.

«Scarlino possiede un patrimonio ambientale, agricolo ed enogastronomico di grande valore – afferma il sindaco Francesca Travison – Questa rassegna rappresenta un invito a riscoprire il territorio attraverso i suoi sapori, mettendo in relazione produttori, attività del paese e cittadini in un percorso di conoscenza e condivisione».

«Con questa iniziativa vogliamo offrire un’occasione per conoscere più da vicino le eccellenze del nostro territorio e il lavoro di chi ogni giorno produce qualità e tutela la nostra identità agricola – dichiara l’assessore all’Agricoltura Giorgio Maestrini – Il cibo è cultura, tradizione e consapevolezza: valorizzarlo significa sostenere concretamente le aziende locali e promuovere uno sviluppo attento alle nostre radici».

«L’iniziativa si inserisce nel progetto “A tavola con”, promosso dal Biodistretto Colline della Pia per far conoscere i prodotti locali a chilometro zero e raccontare il territorio attraverso il cibo – spiega il presidente del Biodistretto Colline della Pia Adriano Baguini –. Ogni appuntamento nasce per creare un legame diretto tra produttori, ristoratori e consumatori, valorizzando qualità, sostenibilità e identità».

Il calendario si aprirà giovedì 21 maggio al ristorante Tentazione (Scarlino capoluogo) con “Fiori edibili – Fiori e sapori”, una cena a tema dedicata all’utilizzo dei fiori in cucina.

Martedì 26 maggio il Bar Il Cantone (Scarlino capoluogo) ospiterà “Formaggi – Formaggi in compagnia”, un aperitivo tematico per scoprire caratteristiche, profumi e stagionature.

Giovedì 4 giugno al ristorante “La Vecchia Locanda” (Scarlino capoluogo) sarà la volta di “Grani antichi – Ritorno alle radici”, un percorso tra biodiversità e sapori autentici.

Mercoledì 10 giugno il Bar Il Localino (Scarlino capoluogo) proporrà “Vino – Vino per curiosi”, un incontro informale per avvicinarsi al mondo del vino in modo semplice e coinvolgente.

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione e prevedono una degustazione guidata accompagnata dal relatore.

Per prenotazioni è possibile contattare direttamente i locali aderenti utilizzando i loro recapiti.