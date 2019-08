“Dalla sfinge al grifone: alla scoperta degli animali fantastici nell’arte”: visita guidata al Museo

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima, al Museo Archeologico “Giovannangelo Camporeale” in piazza Garibaldi 1, mercoledì 28 agosto dalle 17.30, parte la visita guidata “Dalla sfinge al grifone: alla scoperta degli animali fantastici nell’arte”.

Organizzata dalla Cooperativa sociale Zoe e dal Comune di Massa Marittima, nel quadro degli eventi di Terre Etrusche con il patrocinio dalla Regione Toscana, sarà un’affascinante occasione alla scoperta degli animali fantastici raffigurati in reperti di epoca etrusca presenti nel museo, come la Sfinge di Vulci attualmente esposta fino al 3 novembre, oppure in opere d’arte medievali sparse nei più importanti luoghi culturali della città.

Una iniziativa che nelle precedenti edizioni ha registrato un grande successo con oltre 170 partecipanti tra cui molti ragazzi e bambini. Al termine il visitatore avrà realizzato il suo personale bestiario fantastico. Info, tel: 0566906525, email: museimassam@coopzoe.it, sito web: www.comune.massamarittima.gr.it. Costo 5 euro a partecipante.