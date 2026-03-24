GROSSETO – sabato 28 marzo dalle ore 10 il Museo di storia naturale della Maremma propone l’appuntamento “Giornata delle erbe”, un’iniziativa che negli anni ha consolidato il proprio successo unendo divulgazione scientifica e valorizzazione delle tradizioni locali.

La giornata prenderà avvio nella sala conferenze del Museo con un incontro coordinato dal professore Federico Selvi dell’Università di Firenze, che guiderà i partecipanti in un percorso di riconoscimento delle principali erbe spontanee, approfondendone caratteristiche, proprietà e utilizzi. A seguire, i partecipanti si sposteranno con mezzi propri alla Tenuta di Paganico, dove sarà proposto un pranzo tematico dedicato alle erbe selvatiche e ai prodotti del territorio. Nel pomeriggio ci sarà inoltre una passeggiata guidata all’interno della Tenuta per osservare e riconoscere le erbe spontanee direttamente nel loro ambiente naturale.

Si richiede ai partecipanti di segnalare eventuali esigenze alimentari al momento della prenotazione. Il costo del pranzo è di 30 euro a persona, con riduzione a 25 euro per i soci della Fondazione Grosseto cultura.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 0564 488571.

Il menù del pranzo

Il menù, pensato come un omaggio alla biodiversità locale, prevede bruschette con foglie di tarassaco, bietola selvatica e cicoria, foglie di menta fritte e crocchette di ceci e carne macinata di maremmana brada aromatizzate con erbe dell’orto. Tra i primi piatti saranno serviti tortelli maremmani con ortica e malva, mentre tra i secondi involtini di maremmana con asparagi selvatici e crema di erbette. Il pranzo si concluderà con una torta al cioccolato e menta selvatica, accompagnata da caffè e vino biologico Montecucco rosso Doc “I Bandi”, vendemmia 2019.