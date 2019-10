Dalla pasta di grani antichi al pane fatto in casa: la cena di Girogustando della chef Barbara Duchi

GROSSETO – Sarà una cena tutta “fatta in casa” quella di giovedì 10 ottobre al ristorante il Melograno di Banditella, ad Alberese, in provincia di Grosseto. Una cena tutta fatta a mano: dalla pasta, di grani antichi, al dolce e persino il pane è hand made.

«Tra i piatti della serata ci saranno le tagliatelline di grani antichi – racconta Barbara Duchi, chef del ristorante – la farina di grani antichi è quella che utilizziamo abitualmente nel ristorante per fare la pasta. Le tagliatelline saranno impastate con le erbe aromatiche, tipo la nipitella, e saranno condite con funghi e porcini, che sono i prodotti di stagione».

La stagionalità e i prodotti locali sono la base della cucina di Barbara Duchi «la nostra priorità e l’utilizzo di prodotti delle aziende vicine a noi, importante poi è la manualità: tutto è fatto a mano, da noi».

Una cucina della tradizione che cura però anche l’impiattamento «anche l’occhio vuole la sua parte, e la cura nella presentazione dei piatti è anch’essa molto importante». Barbara Duchi è poi una veterana di Girogustando, avendo partecipato già alle edizioni passate: «Per me è sempre una bella occasione di scambio. Nascono amicizie e collaborazioni con gli chef ospiti e ci sentiamo come “gemellati”, è una bella esperienza, divertente e un’occasione di crescita oltre ad essere un modo per far assaggiare ai nostri clienti qualcosa di differente». Il ristorante ospite della serata, che inizierà alle 20.30, sarà il Fori porta di Siena.

La cena rientra nel programma di Girogustando in Maremma, la manifestazione organizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio).

I vini saranno versati e spiegati dai sommelier Ais.

Per chi volesse conoscere prezzi e menù della serata si può andare sul sito www.girogustando.tv o cliccare QUI

per prenotare: 338.4065702