MANCIANO – Due appuntamenti promossi dal Comune dedicati allo sport, alla socialità e alla partecipazione che coinvolgeranno bambini, famiglie, associazioni e volontari del territorio.

Si comincia giovedì 18 giugno con la “Festa di inizio estate”, in programma dalle ore 16 alle ore 21 al parco pubblico Mazzini di Manciano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AnimArte, proporrà giochi per grandi e piccoli, attività ricreative e uno spettacolo dedicato ai bambini. Alle ore 17 è prevista una merenda offerta da Avis Manciano.

Venerdì 19 giugno sarà invece la volta della terza edizione de “La notte dello sport e del volontariato”, in programma a Saturnia dalle ore 19 alle ore 24. L’evento trasformerà il centro del paese in un grande spazio dedicato al gioco, allo sport e alla solidarietà, con 62 postazioni ludiche distribuite lungo tutta la piazza e animate da AnimArte.

Saranno presenti gli stand delle associazioni del territorio, tra cui Il Sogno di Nidia, Comitato Bottai, Misericordia e Protezione Civile, Hercules Gym, Happy Time, Ginnastica Mancianese, Fit’n Dance Academy, Funny Fitness, Avis Manciano, Usd Manciano, Olympia de Gouges, Omnia Ranch, Ranch on Ville, il distaccamento di Manciano dei Vigili del Fuoco e la Consulta per il sociale e le politiche giovanili del Comune di Manciano.

«Questi appuntamenti rappresentano un’occasione importante per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di aggregazione, crescita e inclusione – dichiara il consigliere con delega allo Sport Matteo Bartolini –. Le associazioni sportive del nostro territorio svolgono ogni giorno un lavoro prezioso, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in percorsi educativi e di benessere. Eventi come questi permettono di far conoscere le tante realtà presenti nel nostro Comune e di creare momenti di condivisione aperti a tutta la comunità».

«Accanto allo sport vogliamo mettere in evidenza anche il grande valore del volontariato – aggiunge il vicesindaco con delega al Sociale Roberto Bulgarini –. Le associazioni rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio, perché costruiscono relazioni, offrono sostegno alle persone e contribuiscono a rendere più forte il senso di comunità. Queste iniziative sono un modo per ringraziare chi dedica tempo ed energie agli altri e per avvicinare cittadini e giovani al mondo dell’impegno sociale».

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni sportive e di volontariato che hanno collaborato all’organizzazione delle iniziative e che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita della comunità mancianese.