FOLLONICA – Settimana di iniziative e incontri alla biblioteca della Ghisa di Follonica.

Le iniziative legate a Dante

Si intitola “Disco Inferno” la mostra che verrà inaugurata mercoledì 25 marzo alle 16:30 alla biblioteca della Ghisa, in occasione del Dantedì. La mostra permanente è un progetto artistico di Giuseppe Linardi dedicato a Dante Alighieri e ai nove cerchi dell’Inferno e gentilmente donato dall’artista.

L’allestimento interesserà la parete sinistra della sala grande, che accoglierà una serie di nove tondi, pensati per richiamare simbolicamente la struttura dell’Inferno dantesco.

“Attraverso uno stile originale e contemporaneo, Linardi propone una personale reinterpretazione del viaggio infernale, popolato stavolta da personaggi dai colori accesi, pop e icone della cultura moderna: compaiono figure come i Flinstones, Pinocchio, Batman, Paperon de’ Paperoni, accanto a Van Gogh, il Bacco di Caravaggio e la Valentina di Crepax – spiegano dalla biblioteca -. Il risultato è una narrazione vivace e più attuale, volutamente in forte contrasto con l’Inferno tetro della tradizione. L’idea dell’artista è infatti quella di affrontare una tematica complessa con uno sguardo “leggero” e stimolante, di forte impatto visivo”.

Giuseppe Linardi è nato a Buenos Aires nel 1971, giovanissimo si è trasferito a Follonica dove vive e lavora. Si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Il suo percorso artistico è incentrato su due diversi periodi: la prima fase è incentrata su una pittura iperrealista, negli ultimi anni, invece, l’artista, nella piena convinzione che ogni idea debba essere sviluppata attraverso mezzi appropriati, realizza vari progetti, al confine tra astrazione e figurazione. Oggi la parola chiave del suo lavoro è: “decodifica”. Pur mantenendo la pittura al centro delle sue ricerche, sviluppa anche altri mezzi artistici come la scultura e l’installazione. La sua ultima mostra ospitata presso la Pinacoteca Civica di Follonica è stata “De-Codificazioni” nell’estate 2025 ed ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, accogliendo centinaia di visitatori.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del Dantedì, sabato 28 marzo alle ore 16:30 alla Biblioteca della Ghisa il dottor Lorenzo Bartoloni, della Scuola Normale Superiore di Pisa, terrà una Lectio Magistralis su Dante, aperta a tutti.

Lettura animata per bambini

Venerdì 27 marzo in biblioteca prevista anche la lettura animata e il laboratorio con Alessandra Negri, autrice dell’albo illustrato per bambini “Almo, piccola storia di un foglionco che sceglie di essere felice” (Babidi-Bù).

La mattina incontri con le scuole, il pomeriggio alle 17 aperto al pubblico su prenotazione (056659246)

“Almo è un foglionco e, come ogni foglionco che si rispetti, è irascibile, prepotente e aggressivo – affermano gli organizzatori -. Vive rubando ciò di cui ha bisogno con un’abilità e un coraggio proverbiali. Almo coltiva però anche una passione segreta, di cui un po’ si vergogna, finché, in una chiacchierata notturna, intesse un dialogo con la Luna per lui cruciale. Una storia ricca di magia che insegna l’importanza dell’autenticità, delineando un percorso gioiosamente trasformativo. Un libro per bambini che parla anche ai grandi, scritto e magnificamente illustrato da Alessandra Negri, in cui risaltano i valori della ricerca e della fedeltà al proprio sé, inteso come l’insieme delle proprie motivazioni e bisogni più autentici”.

Per l’autrice “la potenza e la poesia degli albi illustrati risiede nella loro capacità di rivolgersi ad una pluralità di interlocutori e di svilupparsi quindi su diversi livelli di lettura: non parlano solo al bambino e all’adulto che legge accanto al bambino, ma anche al bambino interiore che, con le sue ferite e condizionamenti, vive in profondità nell’adulto e alle potenzialità brillanti ed infinite che condurranno il bambino verso la sua versione adulta. Almo scopre così che l’unica strada che conduce a vivere una vita davvero appagante, densa di significati e gioia, passa attraverso la scoperta e l’accettazione della propria natura, in una progettualità consapevole e libera da condizionamenti: ‘Nessuno può davvero decidere chi tu sia, mio piccolo amico, a parte tu. E questa è una scelta che tu puoi rinnovare ogni giorno'”.

Alessandra Negri è nata a Roma nel 1979 ed è cresciuta sulla costa della Maremma Toscana. Dopo gli studi in giurisprudenza a Pisa e alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna e venti anni trascorsi per lavoro a Torino prima e Milano poi nel mondo delle energie rinnovabili, ha scelto di vivere oggi a Montecarlo, nel verde dei colli lucchesi, insieme al marito, ai suoi tre ragazzi, ai due cani Gerard e Rei e alla gatta Mina. Lì si occupa di ricezione turistica e di albi illustrati.