ALBERESE – L’estate è finita, ma al Parco della Maremma proseguono gli eventi di “Parco aperto” anche nel mese di ottobre. In programma due appuntamenti dedicati alla biodiversità, a cura del fotografo naturalista e divulgatore Giacomo Radi, che rientrano nell’iniziativa “Festa d’estate nei parchi” della Regione Toscana, oltre a trekking con guida in due luoghi di grande suggestione: San Rabano e la Baia delle Cannelle.

Si parte sabato 3 ottobre, quando Radi, volto noto anche della televisione per la sua partecipazione al programma Geo di Rai 3, darà vita a due appuntamenti gratuiti e dedicati a un pubblico di tutte le età, inclusi i giovani dagli 11 ai 19 anni (scuola secondaria di primo e secondo grado). Il 3 ottobre inaugurerà la sua mostra fotografica sul Parco e accompagnerà i partecipanti in una passeggiata alla scoperta degli ambienti e delle specie che caratterizzano il sentiero faunistico A6. Domenica 18 ottobre, invece, presenterà una proiezione multimediale sulla flora e la fauna dell’area protetta, a cui seguirà una visita guidata lungo l’itinerario A6.

Sono inoltre previste due escursioni speciali per vivere il Parco in tutta la sua bellezza: “Natura e storia a San Rabano“, in programma domenica 11 ottobre, e “Come a primavera: la Baia delle Cannelle“, prevista per domenica 25 ottobre.

Di seguito i dettagli dei singoli eventi.

3 ottobre – “Sui sentieri della biodiversità”: mostra fotografica e passeggiata

Sabato 3 ottobre, alle ore 15, appuntamento con “Sui sentieri della biodiversità. Il Parco regionale della Maremma e il sentiero faunistico A6“, un’iniziativa dedicata alla scoperta della ricchezza naturale dell’area protetta.

Il ritrovo è al Centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9), dove sarà inaugurata la mostra fotografica di Giacomo Radi, allestita nell’Ex Frantoio. L’esposizione racconta la varietà di specie animali presenti nel Parco, con particolare attenzione a quelle meno note e appariscenti che popolano l’itinerario A6.

A seguire è prevista un’escursione guidata lungo il sentiero faunistico per osservare da vicino gli ambienti e gli animali protagonisti delle fotografie di Radi.

La partecipazione è gratuita e rientra nelle iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa d’estate nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] e i partecipanti riceveranno in omaggio un astuccio-portaoggetti.

11 ottobre – Escursione “Natura e storia a San Rabano”

Domenica 11 ottobre è in programma “Natura e storia a San Rabano”, un’escursione di medio-alta difficoltà alla scoperta degli aspetti storico‑artistici dell’abbazia benedettina immersa nel suggestivo paesaggio dei poggi dell’Uccellina.

Il ritrovo con la guida è fissato al Centro visite di Alberese alle ore 9, con partenza alle 9.15. L’itinerario seguirà l’itinerario A1b. Il percorso è lungo circa 9,6 km e ha una durata di 5 ore. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, pranzo al sacco e piccoli spuntini. L’escursione è sconsigliata ai minori di 12 anni.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto per studenti fino a 25 anni).

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected].

18 ottobre – “Sui sentieri della biodiversità”: conferenza e passeggiata

Domenica 18 ottobre, alle ore 15, nuovo appuntamento con l’iniziativa “Sui sentieri della biodiversità” dedicata al sentiero faunistico A6.

Il ritrovo è al Centro visite di Alberese, dove si terrà una conferenza divulgativa con proiezione multimediale a cura di Giacomo Radi, un racconto visivo di foto e brevi video che raccontano la ricchezza naturale del Parco e delle numerose specie che popolano l’area.

A seguire è in programma una passeggiata guidata lungo il percorso A6, finalizzata all’ascolto dei suoni della natura, all’interpretazione dell’ambiente e alla scoperta delle specie che animano il territorio, con particolare attenzione al microcosmo degli invertebrati.

La partecipazione è gratuita e rientra nelle iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa d’estate nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] e i partecipanti riceveranno in omaggio un astuccio-portaoggetti.

25 ottobre – Escursione “Come a primavera: la Baia delle Cannelle”

Domenica 25 ottobre è in programma l’escursione “Come a primavera: la Baia delle Cannelle”, un trekking di media difficoltà lungo l’itinerario T2, fruibile solo con guida, che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi del Parco nella zona di Talamone.

Il ritrovo è alle Cisterne romane (Talamone) alle ore 9, con partenza alle 9.15. Da qui fino al crinale di Punta del Corvo, si percorrerà il sentiero che si inoltra nella lecceta per poi scendere, tra garighe di cisti e rosmarini, arrivando a vedere le acque cristalline della Baia delle Cannelle. Dopo una sosta in spiaggia, il gruppo risalirà il pendio per fare ritorno a Talamone.

La lunghezza complessiva è di circa 10 km, per una durata di 6 ore. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking, acqua, pranzo al sacco e spuntini. L’attività non è adatta ai minori di 12 anni.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto per studenti fino a 25 anni).

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected].

Il calendario completo è consultabile sul sito www.parco-maremma.it.