MAGLIANO IN TOSCANA – Mercoledì 19 agosto presso lo spazio espositivo dell’associazione culturale Arti in corso, a Magliano in Toscana, si inaugura, con il patrocinio del Comune, la personale di Violino Mantieco. La mostra sarà visitabile dal 19 al 31 agosto, tutti i giorni, ore 19.00 – 23.00

I lavori di Violino Mantieco difficilmente sono ascrivibili a una corrente o a una scuola specifica. La sua ricerca si sviluppa attraverso un confronto diretto con la materia e con i processi di trasformazione che la conducono oltre la propria funzione originaria. Le opere non offrono semplicemente una superficie, ma il risultato di un processo in cui il materiale viene inciso, alterato e stabilizzato, preservando tracce della propria origine.

La mostra presenta una serie di lavori realizzati in cartone pressato industriale, materiali concepiti per una funzione esclusivamente tecnica e privi, in origine, di qualsiasi valore simbolico. Sottoposto a un processo radicale di alterazione fisica, il cartone diviene protagonista di una metamorfosi che costituisce il nucleo concettuale dell’intero progetto espositivo.

Il cartone, recuperato e reimmesso in un contesto artistico, diventa campo operativo: viene inciso, scavato, deformato, stratificato e portato al limite della propria tenuta strutturale. La materia oppone resistenza, si lacera, si comprime, registra ogni passaggio in modo irreversibile. L’opera prende forma in una dinamica di confronto continuo tra la volontà dell’artista e il comportamento autonomo del materiale.

L’intervento finale introduce resina bicomponente e talvolta del colore non come elementi decorativi, ma come dispositivi di consolidamento e stabilizzazione. Il risultato è un’opera nella quale l’identità originaria del materiale non scompare del tutto, ma rimane inscritta nelle sue strutture profonde, rendendo visibili il tempo, l’azione e le tensioni che ne hanno determinato la trasformazione.

All’interno della mostra, un ruolo centrale è occupato da un’opera di grandi dimensioni (210 × 204 cm), realizzata attraverso la stratificazione e la lavorazione di cartone da imballaggio recuperato. La vasta superficie consente di instaurare un rapporto diretto con lo spazio e con l’osservatore, coinvolto in una percezione ravvicinata della materia, delle sue stratificazioni, delle sue fragilità e delle sue tensioni interne. L’opera restituisce una dimensione immersiva che amplifica il dialogo tra il gesto creativo, la struttura del materiale e l’ambiente che la accoglie.

Violino Mantieco è nato a Orbetello, in provincia di Grosseto, vive a Magliano in Toscana e ha il suo laboratorio nel Comune di Orbetello. Nel corso della sua attività ha esposto in diverse città italiane, tra cui Roma, Firenze, Viterbo, Venezia e Napoli, confrontandosi con contesti culturali diversi che hanno contribuito a definire e ampliare il suo linguaggio.

A queste esperienze si affianca una recente apertura internazionale, segnata dalla mostra personale Intra-Materia in Corsica, presso il suggestivo borgo di Saint-Florent, ospite della galleria L’Atelier de Co, gestita dalla gallerista Corinne Leccia.