ORBETELLO – Dal 4 settembre al 2 novembre la sala espositiva dell’ex polveriera Guzman ospita le opere di Valerio Stronchi che fondono elementi iperrealisti e visioni surreali: Origins è una mostra del giovane artista maremmano organizzata dall’associazione “Corrente alternata”, con il supporto del Comune di Orbetello.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Il primo weekend di settembre sarà aperta dalle 19 alle 23. Tutti gli orari sono disponibili all’ufficio turistico in piazza della Repubblica 1.

«Valerio Stronchi – illustrano gli organizzatori – è un artista visivo del territorio che vanta anche un pubblico internazionale. Ha un background di grafico pubblicitario e la sua ricerca pittorica si concentra sul rapporto tra natura, colore e astrazione, sviluppando un linguaggio espressivo che privilegia l’impatto visivo e la risonanza emotiva».

«Nelle sue opere figure e immagini non sono utilizzate in chiave strettamente rappresentativa – proseguono – ma come elementi di composizioni dinamiche in cui movimento, forme organiche e cromie vibranti assumono un ruolo centrale. I colori, spesso stesi in campiture nette e accostati per contrasto o armonia, sostituiscono in parte il tradizionale ricorso alle sfumature, creando una tensione visiva che stimola una lettura personale dell’opera e lascia ampio spazio all’interpretazione dello spettatore.

La pittura diventa così un’esperienza percettiva e concettuale, più orientata a evocare sensazioni che a descrivere la realtà. Attraverso superfici audaci e segni espressivi, Stronchi si inserisce nel solco della pittura contemporanea che considera l’opera come un incontro diretto con il linguaggio visivo, favorendo un dialogo aperto tra immagine, emozione e osservatore».

«Grazie a Corrente alternata e al suo presidente Filippo Muneghina l’arte è stata costantemente presente nelle sale espositive del nostro centro storico – aggiunge Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello – durante l’estate, infatti, grazie al lavoro dell’associazione e alle prestigiose collaborazioni, abbiamo apprezzato esposizioni di grande livello, capaci di valorizzare anche i numerosi talenti del nostro territorio, come nel caso di Valerio Stronchi con la sua mostra ORIGINS.

Sono molto orgogliosa che i nostri spazi abbiano la possibilità di ospitare opere che, come quelle di Valerio, nascono nella nostra terra e poi hanno una potenza espressiva capace di imporsi anche in contesti internazionali».